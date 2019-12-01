Vuelca su auto y lo abandona en avenida Sombrerete en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 19:19:01

Querétaro, Querétaro, a 29 de septiembre de 2025.- Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, tomaron conocimiento de un hecho de tránsito, tipo volcadura, sobre avenida Sombrerete.

El aparente exceso de velocidad, habría sido la causa por el cual el conductor, perdió el control y a consecuencia el auto volcó.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, descartaron personas lesionadas, ya que el vehículo se encontraba en abandono.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes y con el apoyo de la grúa se realizaron maniobras para retirar el auto accidentado.