Volveremos a demostrar la fuerza del PRI en Irimbo: Memo Valencia

Irimbo, Michoacán, a 18 de octubre de 2024.- "Esta injusticia nos permitirá demostrar la fortaleza de nuestro partido, porque no solamente ganamos una vez, sino que volveremos a ganar y volveremos a demostrar la fuerza de este instituto político", aseveró el presidente del PRI Michoacán, Memo Valencia, durante la Jornada de Registro de Aspirantes a la Precandidatura a la Presidencia Municipal con ocasión del Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025.

Después de que la Comisión Estatal de Procesos Internos que preside Isrrael Abraham López Calderón, recibiera la solicitud y documentos de Fernando Palomino Andrade, el líder estatal reconoció que lo más importante del Revolucionario Institucional es su militancia.

"Irimbo es bastión priista, es un municipio revolucionario, un municipio que se ha destacado por su lealtad a nuestro partido, así es que no podíamos ser indiferentes ante eso. Por eso estamos aquí acompañando a esta Comisión y celebro que solamente haya sido un registro porque eso demuestra la unidad que hay en el PRI de Irimbo", comentó.

Asimismo, señaló que, ante la adversidad, solo los más fuertes y más valientes son los que se crecen y siguen a pesar de las injusticias cometidas.

"Se le faltó el respeto al sufragio de los ciudadanos que se manifestaron en un proceso limpio, sin ninguna anomalía, sin siquiera un solo incidente en una jornada electoral", dijo.

Lo anterior, aseguró, responde a un tema "perverso" de adversarios políticos que no pudieron ganar en las urnas y buscaron trampas legales para echar abajo toda una elección.

Por ello, reiteró el apoyo incondicional a la militancia de Irimbo.

"A media semana solicité licencia al cargo de diputado local para separarme de la tarea legislativa y tener el tiempo completo de dedicarlo a ustedes los priistas de Irimbo que no están solos. Tendrán dirigente para apoyar a Irimbo. Lo hice como un reconocimiento a lo que ustedes significan para el PRI", expresó.

Memo Valencia informó que el pasado miércoles sostuvo una reunión con el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, quien se comprometió a acompañar a los priistas de Irimbo en la campaña extraordinaria.

"En cuanto inicie la campaña, me voy a venir aquí a vivir con ustedes en Irimbo y no me voy a ir hasta que tengamos la constancia de mayoría en la mano para celebrar un nuevo triunfo", indicó.

Por su parte, Fernando Palomino Andrade agradeció el apoyo a la dirigencia estatal del PRI y a la militancia, por trabajar de la mano y fortalecer la unidad.

"Irimbo es parte de la historia. Irimbo está a punto de cumplir 426 años y esto es parte de su historia política", finalizó.

Estuvieron presentes, Jazmín Figueroa Ibarra, Arely Rodríguez Ortiz y Carolina Tomas, integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Internos; el dirigente de la Unidad Revolucionaria, Adolfo Sámano y el presidente del Comité Municipal, Francisco Xavier Andrade Ruiz.