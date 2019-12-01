Vive PAN momento muy complejo: Josué Guerrero 

Corregidora, Querétaro, a 29 de septiembre del 2025. - El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, reconoció que el Partido Acción Nacional (PAN), del cual es emanado, vive un momento complejo, ya que los tiempos políticos actuales se asemejan a la fundación del blanquiazul, donde solo existía un partido con el control de los poderes que pone en riesgo las prácticas democráticas del país.

“Estamos en un momento donde solo hay un partido que desde el gobierno ejerce prácticas autoritarias que ponen en riesgo a la democracia, que está destruyendo instituciones, que busca tener prácticas electorales a modo; bueno, ya llegó al grado de modificar a uno de los Poderes de la Unión y hacerlo totalmente para decantar la soberanía, que controla totalmente a su beneficio a la Cámara. Vemos una emergencia nacional muy importante y nos hace hacer una reflexión y autocrítica al interior de Acción Nacional”, dijo.

Puntualizó que estas acciones a políticas han llevado al PAN a tener fotos de discusión para generar un plan de trabajo que ayude a evitar que la soberanía nacional tenga control total del partido en el poder, por lo que los principios de doctrina tienen la finalidad de generar mejores diálogos sobre los temas actuales.

“Lo hemos comentado en otros foros y espacios que Acción Nacional está viviendo un momento muy complejo, y no de ahorita, viene presentándolo de unos años para acá. Veo una dirigencia nacional que está con la apertura para escuchar, generando los foros adecuados; hay diversos espacios en instancias donde se ha discutido mucho de esto y la última oportunidad que tuvimos para discutirlo fue en el Consejo Político Nacional, del cual tengo la oportunidad de formar parte”.

Reconoció que se tiene que hacer una reestructuración de fondo, ya que durante la última década el desarrollo social ha cambiado, y el PAN también tiene que actualizarse, para abrir sus puertas tanto a la ciudadanía como a actores empresariales que puedan contribuir al desarrollo del partido.

“Yo creo que cualquier partido político, incluido el que está ahorita en el poder (Morena), tiene que reconocer que el poder se agota, se agota cuando dejas de ver a la ciudadanía, se te acaba el discurso, la demagogia; (…) Acción Nacional ha pasado por crisis muy claras, como cuando fue la elección del presidente López Portillo, el PAN no postuló candidato, (…), es decir, nosotros hemos tenido una apertura interna de ideas importantes que no siempre hemos logrado encausar de la manera más adecuada, eso hay que decirlo (…), estamos en un buen momento para recobrar la confianza de la ciudadanía”.

Puntualizó que el próximo 19 de noviembre el Consejo Estatal de Acción Nacional renovará sus estatutos, con la finalidad de ser una opción viable para la ciudadanía en miras a la elección del 2027.

Aseveró que hasta este momento no se descarta una coalición o alianza con otro partido, aunque la elección del 2027 todavía es muy lejana, por lo que en este tiempo se tendrá que tomar la decisión más adecuada y óptima para cada municipio.