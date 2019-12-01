Vivan la Universidad orgullosos de su historia, manifiesta Yarabí Ávila ante estudiantes zamoranos 

Zamora, Michoacán, a 22 de septiembre de 2025.- “Vivan la Universidad, sientan el peso de su historia, sientan la importancia del significado de nuestro escudo, en nuestro escudo está la victoria, en nuestro escudo está la justicia y está la gratitud, llevenlo muy en alto porque nosotros cargamos con esa historia de nuestra Universidad que tenemos que seguir honrando por el resto de nuestra vida”, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, ante las y los estudiantes de la Unidad Profesional de Zamora.

Flanqueada por funcionarias y funcionarios nicolaitas, así como por directores de diversas facultades, la rectora felicitó a las alumnas y alumnos que obtuvieron reconocimiento por su desempeño académico.

“Cuando ustedes sean excelentes profesionistas y tengan su espacio laboral, recordarán que fueron parte de la primera y de la segunda generación de la Unidad Profesional, ayúdenos a seguirla impulsando y a que siga creciendo, con el cariño y el apoyo de todas y de todos ustedes”, enfatizó la rectora frente a la comunidad estudiantil.

De igual forma, señaló que, desde la administración central se continuará trabajando para que el campus zamorano tenga mejores condiciones, tras referir que es normal que falten cosas por hacer porque es el primer año que está en operación.

En este sentido, agradeció al Gobierno del Estado el que haya respaldado a la UMSNH para poner en marcha las instalaciones del plantel, así como al Ayuntamiento de Zamora por ayudar al buen funcionamiento del mismo y de manera especial dijo, a los directores de las Facultades de Derecho, de Arquitectura y de Contaduría y Ciencias Administrativas.

Al referir que cuando se aperturó el campus no se otorgó más recurso a la Universidad para la operación y para el pago de sueldos y salarios a docentes y administrativos, y desde las dependencias han hecho todo el esfuerzo para que los pagos se cumplan.

“Nos piden abrir la Unidad de Huetamo con el mismo presupuesto pero la Universidad es tan grande al interior de ella, dentro de su gente, que seguiremos buscando las alternativas para seguir ofreciendo el servicio educativo, porque no solamente es un derecho sino también es parte del humanismo de nuestra Universidad”.

La rectora reconoció el compromiso de las y los docentes con sus estudiantes, y a las alumnas y alumnos los invitó a participar en las actividades académicas, deportivas y culturales, y a mantener excelentes promedios. En tanto, a las funcionarias y funcionarios nicolaitas los exhortó a estar cercanos a la comunidad y escuchar sus necesidades.

Por su parte, el director de la Unidad Profesional de Zamora, Edgar García Cisneros, indicó que si bien el campus cumple un año desde que se puso en marcha, lo respaldan 108 años de historia, de humanismo y de responsabilidad.

Indicó que se ha trabajo desde el día uno y se han dado pasos pequeños pero fuertes, “agradecerles a los coordinadores y directores de cada facultad que hemos ido en un sólo sentido y eso es un arropo para nosotros”.

Ante las y los estudiantes afirmó que si bien egresan como arquitectos/as, abogados/as, contadores/as y administradores/as, también egresan siendo líderes en el mercado laboral, “allá afuera así nos ven, y bajo este esquema siéntanse líderes en esta comunidad”. El funcionario agradeció a la rectora Yarabí Ávila por el apoyo recibido para que la Unidad Profesional siga mejorando y creciendo.