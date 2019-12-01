Violencia en Jacona: localizan a mujer sin vida en su vivienda de la colonia Nueva España

Jacona, Michoacán, 29 de septiembre de 2025. - Encuentran sin vida a una mujer con signos de violencia, impactos de bala y huella de asfixia, en la sala de su domicilio en la colonia Nueva España.

El hallazgo se registró el día de hoy 29 de septiembre, cuando la línea de emergencia 911 recibió una alerta sobre una persona sin vida en un inmueble de la calle Manuel Doblado, por lo que oficiales de la Policía Municipal y Guardia Nacional se trasladaron al sitio junto con paramédicos de Protección Civil.

Al ingresar a la vivienda, los socorristas observaron a la mujer tirada, con huellas de violencia, y al revisarla confirmaron el fatídico desenlace.

La víctima fue identificada como Ana Gabriela T., de 38 años de edad; trascendió que hay indicios que apuntan a que la pareja sentimental de Ana pudiera estar involucrada en el crimen, situación que es investigada por los especialistas de la Fiscalía de Michoacán.

Hasta el momento suman al menos seis homicidios durante el mes de septiembre en el municipio de Jacona:

04 de septiembre. Se registra homicidio a balazos en vivienda de la colonia Trasierra de Jacona.

08 de septiembre. Hombre es acribillado a balazos frente a su domicilio en la colonia Los Sabinos, Jacona.

11 de septiembre. Hallan a un hombre ejecutado en terreno baldío de la colonia Los Álamos, Jacona.

24 de septiembre. A balazos y por la espalda matan a un hombre en el centro de Jacona.

25 de septiembre. Matan a una mujer en cachimba del Libramiento Sur de Jacona.

29 de septiembre. Mujer es asesinada en vivienda de la colonia Nueva España, Jacona.