Víctor Manríquez instala la Comisión Operativa Municipal de Morelos y celebra el crecimiento de la Fuerza Naranja en la región

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 16:13:00

Morelos, Michoacán, 30 de septiembre de 2025.- La Fuerza Naranja continúa creciend en Michoacán y claro ejemplo de ello fue que el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, encabezó la instalación de la Comisión Operativa Municipal en Morelos, en la que fue nombrada Érica Alejandra Aguirre Alvarado como coordinadora, junto con su equipo de trabajo.

Durante el evento, el líder estatal destacó que Movimiento Ciudadano crece gracias al compromiso de mujeres y hombres libres que deciden hacer política de manera distinta, cercana a la gente y enfocada en resultados.

“Necesitamos más personas con ganas de hacer las cosas diferente, con entusiasmo y con convicción de servir. En Morelos hoy se suma un gran equipo que fortalecerá la voz ciudadana en esta región”, expresó el dirigente estatal.

En la instalación de la Comisión Operativa Municipal estuvieron presentes liderazgos locales, militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, así como el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, quien acompañó esta importante actividad.

Víctor Manríquez felicitó a la nueva coordinación y a la familia naranja de Morelos, subrayando que con esta suma se consolida el crecimiento del movimiento en todas las regiones del estado, rumbo a un futuro donde la ciudadanía sea protagonista de las decisiones públicas.

“La Fuerza Naranja es cada vez más grande y más fuerte. Seguiremos trabajando en unidad, convencidos de que Movimiento Ciudadano es la opción real de cambio para Michoacán”, concluyó.