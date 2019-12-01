Vicente Gómez Núñez rinde su primer informe de labores legislativas

Morelia, Michoacán, a21 de septiembre de 2025. - Con un total de 30 iniciativas, tres posicionamientos, más de 163 actividades realizadas y más de mil 500 familias atendidas, se le cumplió al pueblo del Distrito XIX en este Primer Año Legislativo, indicó el diputado Vicente Gómez Núñez, al rendir su Primer Informe de Actividades.

El legislador del Distrito XIX del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) señaló que en este periodo se presentaron 30 iniciativas, 25 a título personal y cinco como integrante del PT, mismas que permitirán cambios estructurales para el beneficio de grupos considerados en situación de vulnerabilidad, todas bajo el sentido humanista y de justicia social planteado desde la ideología del Partido de Trabajo.

Al presentar su Primer Informe de Actividades en la plaza principal del municipio de Tacámbaro, el legislador enfatizó que las iniciativas presentadas estuvieron enfocadas a atender planteamientos y necesidades concretas como: incorporar la perspectiva de género en las empresas, reconocer el trabajo de las parteras tradicionales, hacer visibles los derechos de las personas con insuficiencia renal crónica, regular el uso de vehículos personales de movilidad sostenible y para garantizar indemnizaciones y pensiones alimenticias a las personas que padecen enfermedades crónico degenerativas.

De igual manera, dentro de los planteamientos presentados, se propuso incluir dentro de los planes y programas de estudio de educación básica, contenidos referentes a la protección de los animales, así como en materia de movilidad y seguridad vial; eliminar el uso de papel en las tareas gubernamentales; castigar con prisión y multa económica a quienes obliguen a la mendicidad a personas adultas mayores y personas con discapacidad; así como, dotar de los productos adecuados y suficientes para una gestión menstrual digna a las mujeres privadas de la libertad.

Ante el pueblo y personalidades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del Estado, que se dieron cita en el evento de rendición de cuentas, el diputado por el Distrito XIX, aseveró que en este primer año de actividades legislativas se avanzó con paso firme en el acompañamiento y gestión de asuntos de vital importancia como el incluir dentro de las convocatorias emitidas por las autoridades educativas en Michoacán, la Licenciatura en Formación Docente en Educación Básica: Patrimonio Histórico y Cultural de México, de la sede Amalia Solórzano, ubicada en Tacámbaro, de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, que permitió que al día de hoy los egresados cuenten con un espacio laboral.

Así también, destacó que otro compromiso cumplido fue el aumento a un salario digno a los y las docentes del Telebachillerato Michoacán, al lograr un incremento extraordinario de $27,862,423 (veintisiete millones ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos veintitrés pesos) al presupuesto asignado a este subsistema para este año 2025.

De la misma manera, se atendió a un sector importante de transportistas del estado, que plantearon el tema de la inseguridad en las carreteras; la deficiencia en los servicios de emergencia: el incremento a las tarifas, el alto costo del servicio de grúa, el estado físico de las carreteras y las condiciones laborales de los operadores. Ante estas demandas se continúa trabajando para encontrar la solución a cada una de ellas.

Por otra parte, dio a conocer que derivado de las gestiones realizadas y el acompañamiento brindado emprendedoras y emprendedores del Distrito, dos obtuvieron el título de registro de sus marcas. Este reconocimiento les permitirá comercializar sus productos en otros mercados y darles valor agregado.

Manifestó que la comunicación y coordinación constante con los connacionales es una parte fundamental de su trabajo, motivo por el cual se reunió con personas migrantes que radican en Las Vegas Nevada en Estados Unidos de América; acompañando las actividades que se realizaron con motivo del Día de la Raza como el Purépecha Fest 2024.

El legislador por el Distrito XIX destacó que como presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, se atendieron asuntos importantes en ese rubro, como lo fue la ratificación de los Integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Seguridad Pública; así como, la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, para precisar la representación de este Poder Legislativo ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

En ese mismo rubro, resaltó que por primera vez en la historia de Michoacán se incluyó un capítulo específico para el Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, para dignificar la labor de las y los bomberos, al asegurar su respaldo jurídico e institucional, mejorar sus condiciones laborales, garantizar equipamiento adecuado y capacitación permanente, y formalizar su papel estratégico en la seguridad pública y la protección civil.

Aunado a lo anterior se realizó una Ceremonia por el Día del Bombero en el patio principal del Palacio Legislativo, otorgando una medalla a las y los integrantes de este heroico cuerpo estatal, en reconocimiento a su labor y compromiso.

El diputado petista mencionó que otro de compromisos cumplidos en este año de actividades fue la apertura de la Casa Enlace, en donde se cuenta con distintas áreas para la atención ciudadana: Mujeres, Gestión, Educación, Deporte, Ecología, jurídica y Medio Ambiente, así como Psicología; todas con un equipo de personas especializadas y con la disposición de escuchar y atender todas y cada una de las peticiones de las y los ciudadanos.

Como ecologista de corazón y por convicción, Gómez Núñez, informó que se impulsaron acciones de protección del medio ambiente y los recursos naturales como el rescate y rehabilitación de La Playita en el Río Pedernales del municipio de Tacámbaro; se gestionaron acciones para la rehabilitación la Presa de San José y el Potrero del Arenal, en la tenencia de Pedernales del municipio de Turicato; la siembra de cría de mojarra tilapia en los municipios de Tacámbaro, Turicato y Nocupétaro; y, la Campaña de Reforestación 2025 con la siembra de arbolitos en el Parador Ecoturístico Los Sauces del municipio de Tacámbaro.

Vicente Gómez Núñez, reiteró su compromiso para seguir legislando como un diputado de a pie, con y para el pueblo; con responsabilidad y determinación, y con la firme convicción de que la voz del pueblo del distrito XIX se escuche fuerte en el Congreso de Michoacán.

El informe contó con la asistencia de Elías Ibarra Torres, secretario de Salud, quien acudió en representación del Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla; Giuliana Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, así como de Reginaldo Sandoval Flores, diputado federal y presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PT en Michoacán, la diputada federal, Vanessa López Carrillo; la diputada federal, Mary Carmen Bernal Martínez; así como integrantes del GPPT de la LXXVI Legislatura: Reyes Galindo Pedraza, Diana Mariel Espinoza Mercado y Hugo Rangel Vargas y María del Carmen Aguilar González, diputada suplente del Distrito XIX.

Estuvieron presentes la y los diputados: Anabet Franco Carrizales, De igual forma, presidentes y presidentas municipales de: Turicato, Mtra. Graciela Hernández Arreola; Tacámbaro, Alejandro Fuerte García; Madero, Juan Carlos Gamiño Ávalos; Carácuaro, Hever Tentory García; Tzintzuntzan, Patricio García Alva y Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor, así como Víctor Manuel Serrato Lozano, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán.

También estuvieron presentes representantes de sectores productivos, artesanales y comunitarios, así como expresidentes municipales y autoridades auxiliares de las localidades que integran el distrito XIX.