Vialidades de concreto hidráulico consolidan transformación de Uruapan: Rogelio Zarazúa

Vialidades de concreto hidráulico consolidan transformación de Uruapan: Rogelio Zarazúa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 18:53:14
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Uruapan, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- Con el objetivo de modernizar la infraestructura vial de Uruapan, la administración estatal encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha impulsado obras en concreto hidráulico, afirmó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez. El funcionario enfatizó que proyectos como el paso elevado “Carlos Manzo”, la calle Adolfo López Mateos y la vialidad de acceso al Hospital de Alta Especialidad del IMSS reflejan la transformación del municipio.

El secretario abundó que este material garantiza alrededor de 30 años de durabilidad, al poseer muy alta resistencia a los efectos extremos de la intemperie, así como a los derrames químicos habituales de combustibles y aceites de los automotores. Subrayó que soporta cargas pesadas de tráfico, así como el desgaste por continuo arranque y frenado de los vehículos. 

Argumentó que, a pesar de que la inversión inicial en las vialidades de concreto hidráulico es mayor que en las de pavimento asfáltico, resultan mucho más económicas a largo plazo, porque requieren reparaciones mínimas que posibilitan la reducción de los costos de mantenimiento. También destacó que las propiedades antiderrapantes de sus acabados texturizados incrementan considerablemente la seguridad para las y los automovilistas.

Finalmente, el funcionario estatal recordó las obras concluidas por la SCOP en Uruapan, como el acceso al Hospital de Alta Especialidad del IMSS, construido en 2024, y el paso elevado “Carlos Manzo” a la altura de La Hielera, inaugurado por el gobernador a finales de marzo. Asimismo, destacó que continúa la rehabilitación integral de la calle Adolfo López Mateos, en el tramo de la calzada La Fuente al Libramiento Oriente.

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