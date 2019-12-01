Viajarán mascotas en QroBús, también tendrán su credencial 

Querétaro, Querétaro, a 2 de octubre de 2025.- La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) dio a conocer que a partir de hoy, 2 de octubre, se puso en marcha un nuevo esquema para el sistema de transporte público QroBús, el cual permitirá que viajen mascotas de no más de 12 kilogramos en compañía de sus dueños, aunque estos deberán ir una transportadora.

El titular de la AMEQ, Gerardo David Cuanalo Santos informó que aquellos usuarios que quieran inscribir a sus mascotas deberán hacerlo en línea a través del portal de la Agencia, y su mascota tiene que contar su tarjeta de vacunación completa y vigente, y enviar una fotografía con nombre y datos generales para poder emitir la credencial del nuevo usuario.

“Hoy el sistema Qrobus está dando un paso muy importante en la inclusión, sobre todo en el tema de los seres vivos como son las mascotas, lo que implica para la gente que utiliza el sistema; queremos que las mascotas también puedan transbordar, pero lo tenemos que hacer con orden y respeto porque es un sistema colectivo”, dijo.

Explicó que para una vez concluido este proceso, se entregará de manera gratuita una tarjeta de QroBús para la mascota, la cual deberá usarse al abordar junto con la del dueño.

Precisó que ni la expedición de la tarjeta ni el acceso de las mascotas a las unidades tendrá costo alguno.

Puntualizó que los lineamientos también indican que las mascotas podrán colocarse en el regazo del usuario o en el piso del autobús, siempre dentro de la transportadora, para establecer un equilibrio entre la inclusión y la seguridad de todos los usuarios.

“Estamos generando un registro para saber qué mascotas suben, en qué rutas y quién es el propietario, el objetivo es tener orden, pero también permitir que quienes ven a sus mascotas como compañía fundamental puedan viajar con ellas en el transporte público”.

Afirmó que con esta acción, el sistema de QroBús se convierte en uno de los primeros en el país en implementar un esquema formal para el traslado de mascotas con registro digital.