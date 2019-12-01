Van 800 queretanos repatriados desde Estados Unidos: Eric Gudiño 

Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres informó que durante el 2025, alrededor de 800 queretanos han sido repatriados desde Estados Unidos, debido al las políticas antimigrantes implementadas por el gobierno de Donald Trump.



Señaló que durante este año, 31 personas han solicitado el apoyo de Poder Ejecutivo de Querétaro, para ser apoyados en el proceso de repatriación, así como para la reintegración a la vida laboral activa en la entidad.

“Tenemos rededor de 800 queretanos; algo muy importante es que normalmente cuando nos avisan de alguna deportación, la gran mayoría de los casos que hemos apoyado es por han sufrido algún accidente o pierden la vida y ayudamos con los traslados”.

Gudiño Torres explicó que, entre los repatriados, el caso de Simón González es el único en el que una persona queretana fue enviada a un país distinto antes de regresar a México.

“En este momento y en esta situación que hayan sido deportados y enviados a otro país solo tenemos este caso, hasta el momento mantenemos comunicación constante desde la Dirección de Derechos Humanos con la Asociación de Migrantes Unidos, para que sepan que cuentan con un gobierno que está al pendiente de su retorno a Querétaro”.