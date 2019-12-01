Va Sandra Arreola por reconocimiento de pueblos afroamericanos en Michoacán

Morelia, Michoacán a 08 de octubre de 2025.- Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada Sandra Arreola Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa histórica para reformar el Artículo 3° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán, con el objetivo de reconocer formalmente la existencia de los pueblos y comunidades afromexicanas.

En su discurso, la legisladora ecologista destacó que esta iniciativa “responde a una deuda histórica” y actúa como “una medida necesaria para avanzar hacia una sociedad más equitativa y plural”. Señaló que, a pesar de las contribuciones fundamentales de la población afrodescendiente desde el periodo colonial, la historia oficial los ha borrado deliberadamente.

“¿Cómo olvidar a figuras como Vicente Guerrero, un afromexicano que luchó por la Independencia y que, como segundo presidente de nuestra nación, abolió la esclavitud? Él no solo nos dio la libertad, nos enseñó que la grandeza de México reside en la diversidad de sus hijos”, afirmó la diputada Arreola Ruiz.

La diputada citó datos del Censo de Población y Vivienda 2020, los cuales revelan que más de 73,000 habitantes en Michoacán se autoidentifican como afrodescendientes, con presencia significativa en municipios como Nuevo Urecho, Lázaro Cárdenas, Coahuayana, Coalcomán y Pátzcuaro, entre otros.

“Reconocer a los pueblos afromexicanos en Michoacán es reconocer la verdad de nuestra historia, es visibilizar lo que durante siglos se ha mantenido en la sombra, y es, sobre todo, dar ese paso firme hacia la igualdad sustantiva”, aseveró.

Sandra Arreola enfatizó que este reconocimiento constitucional no es un acto meramente simbólico, sino una obligación para garantizar los derechos humanos de un grupo estructuralmente marginado y sentar las bases para políticas públicas que promuevan su desarrollo con identidad.

“No se trata de cambiar un artículo, sino de sanar el alma de nuestro estado. Hoy, al reconocer a nuestros hermanos y hermanas afromexicanos, estamos reconociendo la historia y cultura de todo el país”, concluyó.