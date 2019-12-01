Uruapan suma 4 años de desarrollo histórico con gobierno de Bedolla: Gladyz Butanda 

Uruapan, Michoacán, 27 de septiembre de 2025.- La administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla impulsó una inversión histórica superior a los 6 mil millones de pesos en Uruapan y, con ello, se abate el rezago que el municipio enfrentaba en infraestructura, enfatizó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Al asistir al Cuarto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, celebrado en Uruapan, la funcionaria estatal remarcó que con proyectos como el teleférico y las 22 obras complementarias que se están realizando en Uruapan por parte del Gobierno de Michoacán, se le hace justicia al pueblo uruapense, tras décadas de abandono gubernamental y omisiones en cuanto a su desarrollo urbano.

“Uruapan es parte fundamental en el proceso de transformación que está viviendo Michoacán y se ve reflejado en la inversión histórica que el Gobierno de Michoacán ha destinado al desarrollo del municipio”, enfatizó.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) celebró que, adicional a los más de 6 mil millones de pesos que el Ejecutivo estatal ha invertido en Uruapan, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla haya anunciado una inversión adicional de alrededor de 600 millones de pesos para seguir impulsando el crecimiento de uno de los principales motores económicos de Michoacán.

Cabe señalar que, entre las principales obras que el Gobierno de Michoacán está desarrollando en Uruapan, destacan el teleférico, la construcción del DIF Municipal, el puente superior vehicular La Hielera de 497 metros de longitud, así como la rehabilitación del Paseo Revolución, en una segunda etapa, con una inversión de 100 millones de pesos.