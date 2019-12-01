Urge rescatar a municipios de todo el país: Abigail Arredondo 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 07:20:54

Querétaro, Querétaro, a 8 de octubre 2025.- La diputada federal por Querétaro, emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos criticó la situación financiera que atraviesan los municipios de México, de los cuales más del 80 por ciento operan prácticamente en quiebra.

Mencionó que de acuerdo con cifras oficiales, la deuda municipal alcanzó cerca de 30 mil millones de pesos al 30 de junio de 2025, mientras los servicios públicos se deterioran.

“Nuestros municipios no pueden seguir en el abandono; sin recursos no hay manera de garantizar lo más básico a las y los ciudadanos (…), los recortes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) han dejado sin sustento obras esenciales en salud, educación y seguridad, el FAIS representaba una herramienta clave para el desarrollo local, pero hoy se ha convertido en una promesa vacía por culpa de un modelo centralista que margina a las comunidades”, dijo.

Afirmo que la situación de los municipios rurales, que dependen en más del 90 por ciento del presupuesto federal, pero sin gozar de autonomía ni prioridad.

“Mientras más alejados están los municipios del centro, más marginados se vuelven. No podemos permitir que la desigualdad siga creciendo por culpa de una mala distribución de los recursos”.

De igual forma, denunció que en casos de desastres naturales, los municipios se encuentran totalmente desprotegidos, ya que el gobierno federal ha trasladado más responsabilidades a los municipios como seguridad, protección civil y medio ambiente sin asignar presupuesto suficiente.

“Necesitamos fortalecer a nuestros municipios, darles autonomía real, recursos directos y terminar con la discrecionalidad. Los municipios son la primera puerta que toca la ciudadanía, si no los rescatamos, estaremos dejando en el abandono a millones de mexicanas y mexicanos”.