Urge PRD Michoacán, al gobierno estatal aplicar protocolos de protección a contendientes

Morelia, Michoacán, a 17 de abril de 2024.-El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo hizo un llamado al gobierno estatal para que aplique los protocolos de seguridad a las candidatas y candidatos que así lo han solicitado.

El dirigente partidista dijo que el estado tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad a quienes aspiran a un cargo de elección popular. Debe mejorar por mucho la seguridad de las candidatas y candidatos, no solo del PRD sino de manera generalizada.

Pero además, -expresó-, exigimos garantizar que los michoacanos ejerzan un derecho fundamental como es el de elegir a sus representantes populares sin miedo, sin coacción, sin presión, el salir a votar de manera libre, pacífica y tranquilamente, y quienes deben garantizar ese derecho son el gobierno estatal y federal.

Octavio Ocampo reforzó el llamado de otros partidos políticos en el sentido de que en algunas de las secciones electorales pueda establecerse seguridad, de manera particular en aquellos municipios donde ha existido en los últimos meses un índice mayor de violencia y retomando la experiencia del proceso electoral 2021.

Asimismo, el presidente del PRD, reprobó las conductas agresivas y de pleito que se han suscitado en la ciudad con algunos brigadistas.

“El llamado es a que nos conduzcamos con el respeto debido, podemos diferir como partidos políticos, tener diferencias ideológicas, hacer debate, pero lo que no puede pasar es que caigamos en la violencia. Aquí lamentamos eso, somos un partido que busca la paz social”, afirmó.

Es entendible la desesperación de los morenistas porque en Morelia no prenden, no están teniendo la aceptación como ellos esperaban, por más que usen los recursos públicos y los programas sociales la gente no quiere votar por Morena, pero hay que mantener la paz, concluyó Ocampo.