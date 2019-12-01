Unidos sociedad, gobierno e instituciones podemos construir un estado más seguro: GPPRD 

Zitácuaro, Michoacán, a 19 de agosto de 2025.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, convocó a cerrar filas y promover acciones orientadas a la paz y estabilidad social.

En el marco de la Sesión Solemne por el CCXIV Aniversario de la Suprema Junta Nacional Americana, asistieron la Diputada local y Coordinadora del GPPRD, Brissa Arroyo y los diputados locales Octavio Ocampo Córdova y Conrado Paz Torres, quienes reconocieron a la Fiscalía General del Estado como recipiendaria de la Condecoración Suprema Junta Nacional Americana.

La Coordinadora del GPPRD, Brissa Arroyo expresó que el amplio trabajo del Ex Fiscal, Adrián López Solís colocó a la vanguardia a esta institución en temas de tecnología, investigación y combate a la impunidad, y ahora existe la confianza de que el nuevo Fiscal general Carlos Torres Piña dará continuidad a la premisa de cero impunidad y justicia para el pueblo de Michoacán.

El Diputado local, Octavio Ocampo Córdova, quien fungió como orador en esta Sesión Solemne, sostuvo que esta Presea otorgada a la Fiscalía General no quiere decir que todo está resuelto, sino que es un reconocimiento al trabajo ya realizado, pero también es un llamado para que en unidad: instituciones sociedad y gobierno podamos construir un estado más seguro, más justo y más humano. ¡Cerremos filas por la paz!

Ocampo subrayó: “Desde el Congreso dejamos constancia y reconocimiento trabajo invaluable de la Fiscalía estatal, Fiscalías regionales, policías de investigación, peritos, y todo el personal que en ella labora, porque con su compromiso y profesionalismo hacen una institución sólida”.

A su vez, el Diputado local Conrado Paz Torres, consideró que los desafíos de nuestro estado se deben resolver en unidad, privilegiando siempre el interés superior de la ciudadanía, y la procuración de justicia es uno de ellos.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) reiteró la disposición de fomentar acciones que aporten a una cultura de paz, estabilidad social y ser aliado de las tareas gubernamentales orientadas en este sentido.