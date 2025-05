Una simulación la elección de jueces y magistrados; no hay garantías: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán, a 26 de mayo de 2025.- La elección del Poder Judicial se ha convertido en una simulación, en una farsa, en una elección sin garantías y cuyo único objetivo es quitar a los juzgadores actuales para colocar a otros a modo, consideró el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar.

A una semana de que se lleve a cabo dicha elección, el alcalde hizo notar que no hay garantías de transparencia. Citó a manera de ejemplo que no habrá PREP, no habrá conteo de votos, tampoco se anularán boletas sin usar, no habrá participación ciudadana y los resultados se darán a conocer 10 días después de la votación.

El Poder Judicial, como los otros dos poderes del estado requieren de una reforma profunda pero no es desapareciendo, anulando o aniquilando como se podrá avanzar.

Alfonso Martínez, preguntó a los medios de comunicación “¿ustedes que están informados, saben quiénes son sus candidatos, qué preparación tienen, cuál es su oferta o proyecto de trabajo, cuántos jueces, magistrados, ministros se van a elegir?”. La respuesta es que la inmensa mayoría no lo sabemos. Es una elección a modo.