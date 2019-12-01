 Un Año de Hechos Juntos, Pueblo y Gobierno 

Colón, Querétaro, a 27 de septiembre de 2025.- El Presidente Municipal, Gaspar Trueba Moncada, presentó su Primer Informe de Gobierno, un documento que refleja los logros y avances alcanzados durante su primer año al frente de esta administración pública

En este informe, que distinguió con su asistencia el Gobernador Mauricio Kuri González, Trueba Moncada destacó el compromiso y la dedicación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Colón, y presentó los resultados de los proyectos y programas implementados en áreas como desarrollo humano, educación, cultura, deporte, seguridad y obra pública.



En un acto histórico para Colón, celebrado por primera vez en un recinto aeronáutico, Gaspar Trueba enfatizó que el éxito y el progreso de la comunidad no se deben solo al gobierno, sino a la participación activa y el esfuerzo de los ciudadanos, luego de haber hecho un reconocimiento a su esposa Elena Arreguín de la Torre, quien ha sido una fuente de inspiración y contribución para el éxito de su proyecto ciudadano.



“Hoy no es un día cualquiera. Nos reunimos como comunidad para hacer una pausa en lo que hemos avanzado juntos y estamos aquí porque amamos esta tierra y creemos en su futuro. Este acto no es del gobierno. Es del pueblo de Colón. Es de las y los ciudadanos que se esfuerzan cada día, que trabajan, que sueñan y que no se rinden”, señaló Gaspar Trueba en este evento exitoso y con la presencia de personalidades destacadas.



Al señalar que en este primer año de gobierno, se ha trabajado con hechos para acercar servicios, prevenir riesgos y brindar atención oportuna a quienes más lo necesitan, subrayó que en esta Administración Municipal se han impulsado programas que brindan seguridad, bienestar y mejores condiciones de vida a las familias colonenses.



“Hace un año iniciamos este camino con la firme convicción de que Colón merecía un gobierno a la altura de su gente. Yo les di mi palabra, y hoy estoy aquí para decir con orgullo: la he cumplido. Cada obra realizada, cada programa puesto en marcha, cada apoyo entregado, es la prueba viva de que la palabra empeñada se honra con hechos”, apuntó Trueba Moncada.



El evento contó con una audiencia diversa y representativa de la comunidad, lo cual permitió al Alcalde Gaspar Trueba dar lectura a un Informe de Gobierno transparente y accesible a todos los sectores de la sociedad, lo que fue fundamental para la rendición de cuentas y la construcción de confianza entre los gobernantes y los ciudadanos.



Antes de dar paso a los logros y avances, el Edil Gaspar Trueba Moncada hizo un llamado a la acción y la unidad frente a un Colón que está en un momento de transformación y crecimiento.



“Sigamos construyendo de la mano. Sigamos honrando la palabra con hechos. Sigamos trabajando con orgullo por esta tierra que nos lo ha dado todo. Este es nuestro tiempo, estamos dejando huella. Colón está de pie, fuerte, orgulloso y viviendo un cambio que construye”, destacó.



Logros y Avances



En materia de desarrollo humano, se entregaron 1,064 artículos complementarios para el hogar a bajo costo, beneficiando a 230 familias en 49 comunidades y se han realizado múltiples entregas gratuitas de tinacos, calentadores solares y otros materiales de construcción, beneficiando a más de 3,000 familias.



“En educación, hemos apostado por nuestras niñas, niños y jóvenes con acciones que cambian vidas y construyen oportunidades reales. Hemos entregado 432 tabletas y laptops a estudiantes de bachillerato, y hemos creado un programa de transporte escolar gratuito que beneficia a más de 360 estudiantes diariamente, dijo.



En cultura, se llevó a cabo la reapertura de la Casa de la Cultura Municipal, y el impulso a la creación de la Escuela del Telar, un proyecto que rescata y preserva la tradición artesanal.



“En deporte, hemos fortalecido la participación estudiantil y hemos creado la Academia de Atletismo, con una matrícula de 199 alumnos”, apuntó Gaspar Trueba.

También, se trabajó con hechos para que la economía de Colón avance y genere bienestar para todas y todos. “Hemos vinculado a las y los colonenses con fuentes de empleo, y hemos creado una base de datos con la información de empresas locales”.



“Hemos diseñado el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, una herramienta clave que marcará el rumbo del crecimiento de Colón. También hemos destinado más de 100 millones de pesos en obra pública, una inversión histórica nunca antes vista en nuestro municipio”.



En materia de seguridad, dijo que con tres principios rectores: prevención, proximidad y reacción eficaz, se han realizado 184 operativos y detenido a más de 1,700 personas por faltas administrativas.



“Hemos regresado a las comunidades con las jornadas "Alcalde en Movimiento", que han atendido a más de 2,300 colonenses. También hemos llevado a cabo 20 ediciones de "Martes Ciudadano", una dinámica que acerca los servicios públicos y programas sociales a la ciudadanía”, agregó Trueba Moncada.



Al final, el Alcalde de Colón subrayó que este informe de gobierno es un paso importante hacia un mejor porvenir para los habitantes de Colón, y dejará una huella positiva en la historia del municipio. “Espero que los logros y avances reportados en el informe sean un impulso para seguir trabajando hacia un futuro más próspero y sostenible para todos”.