UMSNH y sector productivo de Ciudad Hidalgo se unen para apuntalar la industria maderera  

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 18 de septiembre de 2025.- Con el fin de apuntalar la industria maderera e impulsar el desarrollo de la región Oriente, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) e integrantes del sector productivo de Ciudad Hidalgo unen esfuerzos, tras la reunión que sostuvo la rectora Yarabí Ávila González con empresarias y empresarios de esta zona.

Durante el encuentro, la rectora tuvo un diálogo abierto con representantes del ámbito maderero con el objetivo de establecer estrategias conjuntas.

Acompañada por integrantes del gabinete legal y directivos de dependencias nicolaitas, Yarabí Ávila indicó que la vinculación con diversos organismos e instituciones ha sido un eje principal en su gestión porque permite a la Universidad Michoacana abrir nuevos horizontes y potencializar acciones para el crecimiento de la casa de estudios.

“Estamos abiertos a colaborar y a seguir construyendo proyectos de alto alcance para Michoacán, sabemos el compromiso y el cariño que las y los empresarios de la región tienen por nuestro estado, la Universidad Michoacana tiene mucho que aportar y toda esta riqueza la ponemos a disposición de la sociedad”, apuntó.

Por su parte, los representantes del sector maderero de Ciudad Hidalgo compartieron nichos de oportunidad para colaborar con la Casa de Hidalgo y manifestaron el interés de sumar con la UMSNH en pro del desarrollo regional.

En este sentido, se estableció firmar un convenio de colaboración a fin de fortalecer la industria maderera, así como impulsar acciones académicas en beneficio de ambas partes.

Durante la gira de trabajo, la rectora también visitó la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo en donde hizo un recorrido por las instalaciones para revisar las principales necesidades del plantel, de igual forma aprovechó para platicar con alumnas, alumnos, docentes y administrativos para escuchar de viva voz sus propuestas y solicitudes.

En este marco, invitó a las y los estudiantes a realizar el trámite de su seguro facultativo, y afirmó que la administración central estará muy al pendiente de cada uno de los campus que se encuentran en los distintos municipios.