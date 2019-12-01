UMSNH y ASM lanzan alianza para transformar la transparencia en gobiernos municipales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 19:31:35
Morelia, Michoacan, a 17 de septiembre del 2025. - Haciendo incapie en el compromiso con que la transparencia forme parte fundamental del quehacer cotidiano en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González asistió a la inauguración de las “Jornadas de capacitación de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para servidores públicos municipales”.

En este marco, la rectora ha manifestado su satisfacción de recibir a quienes representan a dicho organismo, así como a las y los funcionarios de los distintos ayuntamientos, tras mencionar que este tipo de actividades son de gran importancia ya que permiten la formación continua, lo que genera un gran compromiso y beneficios para la entidad.

La rectora, afirmó que la universidad pública representa el compromiso indeclinable con la sociedad de formar profesionistas, generar conocimiento y de contribuir al desarrollo, el cual dijo, no puede cumplirse de manera plena sino se trabaja en equipo.

Por su parte, el auditor Superior de Michoacán, Marco Antonio Bravo Pantoja, agradeció a la rectora por la union de fuerzas de la UMSNH para que sea sede de esta serie de capacitaciones para generar una correcta aplicación de la norma orientando a las y los funcionarios.

