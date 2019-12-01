UMSNH Prevé Tener Listo Proyecto de Presupuesto 2026 en Octubre;  Busca Optimizar Recursos

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre del 2025. - La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabi Ávila González, informó que antes de finalizar el mes de octubre,

Prevén tener listo el proyecto de presupuesto para el 2026.

Indicó que ya se solicitó la información a cada uno de los directivos de la máxima casa de estudios para trabajar el proyecto de manera interna.

"Se tendrá que reunir la Comisión de Presupuesto del Consejo Universitario para precisamente trabajar... pero el trabajo se hace prácticamente dentro de la tesorería de nuestra universidad; después de ello, pues ya con todo el Consejo Universitario se hace la aprobación del proyecto que tendremos que enviar, pero yo creo que antes de que termine el mes de octubre, la tercera semana, ya tendremos listo el proyecto", indicó la rectora de la UMSNH.

La exdiputada local indicó

Que una de las principales necesidades para el próximo año es contar con la suficiente solvencia económica para la Unidad Profesional de Zamora y el incremento salarial del personal docente y administrativo, el cual dependerá de lo que autorice la federación.

"Lo que nos está metiendo en un poquito de complicaciones, precisamente la unidad profesional de Zamora, porque cuando se aprueba, pues no se incrementa el presupuesto; hemos estado pagando con ingresos propios y eso le genera a las facultades el dejar de hacer otros gastos necesarios en los gastos de operación de las propias facultades. Aun así, el esfuerzo se seguirá haciendo para seguir trabajando. El primer año no era tan gravoso, pero ahorita tenemos una segunda generación; el siguiente tendremos tres generaciones y entonces ahí va incrementando", detalló Ávila González, quien comentó que han buscado generar ingresos propios para no meter en complicaciones al gobierno federal ni estatal.