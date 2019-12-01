UMSNH honra a don José María Morelos y Pavón, referente del humanismo nicolaita 

Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025. - Reflejando el orgullo nicolaita en cada uno de sus rostros, las y los integrantes del contingente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), encabezados por la rectora Yarabí Ávila González participaron en el desfile cívico-militar para honrar al Gran Insurgente, don José María Morelos y Pavón.

Las representaciones de las diferentes escuelas, facultades e institutos, se hicieron presentes a paso firme con sus estandartes y banderines para conmemorar el natalicio del “Siervo de la Nación”, una de las figuras centrales de la historia de México y de la Máxima Casa de Estudios del Estado.

La delegación nicolaita representada por más de 900 docentes, administrativos, directoras, directores, funcionarias, funcionarios, estudiantes y exalumnos, así como por la reconocida Banda de Guerra, desfilaron mostrando una vez más que la Universidad Michoacana no sólo forma profesionales, sino también ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su historia y su gente.

A su paso, el contingente universitario provocó los aplausos del público, especialmente cuando se entonaba el tradicional ¡Pís, pás!, demostrando la fuerza y el espíritu inquebrantable que caracteriza a la institución y recordando el legado el Generalísimo don José María Morelos y Pavón.