UMSNH honra a don José María Morelos y Pavón, referente del humanismo nicolaita 

UMSNH honra a don José María Morelos y Pavón, referente del humanismo nicolaita 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 15:18:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025. - Reflejando el orgullo nicolaita en cada uno de sus rostros, las y los integrantes del contingente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), encabezados por la rectora Yarabí Ávila González participaron en el desfile cívico-militar para honrar al Gran Insurgente, don José María Morelos y Pavón. 

Las representaciones de las diferentes escuelas, facultades e institutos, se hicieron presentes a paso firme con sus estandartes y banderines para conmemorar el natalicio del “Siervo de la Nación”, una de las figuras centrales de la historia de México y de la Máxima Casa de Estudios del Estado.

La delegación nicolaita representada por más de 900 docentes, administrativos, directoras, directores, funcionarias, funcionarios, estudiantes y exalumnos, así como por la reconocida Banda de Guerra, desfilaron mostrando una vez más que la Universidad Michoacana no sólo forma profesionales, sino también ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su historia y su gente.

A su paso, el contingente universitario provocó los aplausos del público, especialmente cuando se entonaba el tradicional ¡Pís, pás!, demostrando la fuerza y el espíritu inquebrantable que caracteriza a la institución y recordando el legado el Generalísimo don José María Morelos y Pavón.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan a hombre sin vida en una choza de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Aparece “Lord Volumen”: Hombre se viraliza tras agredir a banda de rock en Irapuato, Guanajuato
Ultiman a tiros a una mujer en la colonia Primero de Mayo de Zamora, Michoacán 
Detienen a hombre armado en estación del Metro de CDMX; sería trabajador de dependencia militar
Más información de la categoria
De lavar dinero para el crimen a celebrar el cumpleaños de Morelos: Este ha sido el recorrido de La Dinastía de Tuzantla
EEUU despliega submarinos nucleares cerca de Rusia por “amenaza reciente”, anuncia Trump
Morelia, antes Valladolid, celebra 260 años del natalicio de José María Morelos y Pavón
Organización NiUnoMás denuncia impunidad: Poder Judicial de Michoacán libera a responsables del asesinato del periodista Armando Linares
Comentarios