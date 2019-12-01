UMSNH apuesta a una cultura de la prevención; se suma al Simulacro Nacional 2025

Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre de 2025.- Como parte de una cultura de la prevención y con la participación activa de toda la comunidad nicolaita encabezada por la rectora Yarabí Ávila González, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se unió al Simulacro Sísmico Nacional 2015.

Fue en punto de las 12:00 horas cuando se activaron las alarmas, dando paso a la evacuación de manera pacífica y ordenada de estudiantes, profesores, profesoras y personal administrativo de los edificios universitarios, para dirigirse al punto de encuentro designado para cada dependencia.

En ese sentido, el jefe del Departamento de Protección Universitaria, Erick Mercado Cortés explicó que este año hubo una plena coordinación con las y los directores de las diferentes escuelas, facultades e institutos nicolaitas, logrando con ello una mayor participación de la comunidad universitaria en esta dinámica para la cual se formaron tres brigadas en cada dependencia, una de primeros auxilios, una de búsqueda y la brigada encargada de desahogar los inmuebles y citarlos en los diferentes puntos de reunión.

Indicó que en el Simulacro participaron alrededor de cincuenta dependencias no solamente de la ciudad de Morelia sino también de los planteles que se encuentran al interior del estado, en donde se nombró un responsable por brigada.

Señaló además que el objetivo fundamental de esta dinámica es salvaguardar principalmente la integridad de todas las personas, prevenir y en la medida de lo posible saber cómo actuar en una situación de esta magnitud.