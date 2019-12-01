TXT se une a UNICEF para promover la salud mental juvenil en el mundo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 17:49:01

Nueva York, a 30 de septiembre del 2025. - El grupo surcoreano Tomorrow X Together (TXT) se unió al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en una iniciativa histórica enfocada en la salud mental de niños y jóvenes alrededor del planeta.

La firma oficial de la alianza se realizó el 26 de septiembre, según informó su empresa Big Hit Music; sin embargo, el 30 de septiembre y el 1 de octubre, los integrantes asistirán a la sede de UNICEF en Nueva York para formalizar la firma del convenio. Durante el evento también presentarán un informe sobre las próximas actividades de la campaña.

Bajo el lema “Together For Tomorrow” (Juntos por un mañana), la campaña busca construir conexiones seguras y respetuosas, celebrar la diversidad y acompañar a quienes se sienten solos.

“Juntos pertenecemos, juntos sentimos, juntos encontramos el equilibrio. Porque no hay salud sin salud mental”.

En los próximos meses, TXT participará en actividades que incluirán música y proyectos comunitarios para garantizar que todos los niños y adolescentes se sientan vistos, apoyados y motivados para hablar de sus emociones.