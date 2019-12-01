Trump rechaza invitación de Maduro al diálogo

Washington, EUA, a 22 de septiembre del 2025. - Llena de "mentiras", así describió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la carta que el líder venezolano, Nicolás Maduro, le envió para invitar a la conciliación de paz entre ambos países. Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este lunes 22 de septiembre que han recibido una carta del presidente "ilegítimo" (llamado así por el gobierno de EUA) de Venezuela, pero advirtió en una rueda de prensa que "Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado".

Trump evitó decir un día antes si había recibido la carta de Maduro con la invitación a negociar y simplemente dijo: "Ya veremos qué pasa con Venezuela".

Ambas naciones viven una escalada de tensiones bilaterales tras el aumento del despliegue militar estadounidense para combatir el narcotráfico en el mar Caribe, con el foco en el Cartel de los Soles, que, según Trump, está liderado por Maduro.

Por su parte, el líder opositor Edmundo González Urrutia (asilado en España desde septiembre del año pasado) consideró que el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, "constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura" que, considera, "aún se erige como único obstáculo para el restablecimiento de la soberanía popular" en la nación petrolera.