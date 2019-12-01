Traslados y entregas tardan entre seis y nueve horas dependiendo el tráfico en la Carretera 57: Loya Poletti 

Querétaro, Querétaro, a 5 de octubre de 2026.- La falta de fluidez en la Carretera 57 mantiene frenada la dinámica comercial, especialmente entre Querétaro, San Juan del Río y la Ciudad de México, destino con el cual el 60 por ciento de los comercios queretanos sostiene relaciones operativas o de suministros, advirtió René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro.

Recordó que los tiempos de demora en los traslados y entregas que tienen que realizar los afiliados a la Cámara es de entre seis a nueve horas.

Aunque reconoció que las constructoras han acelerado las labores trabajando a marchas forzadas y en jornadas nocturnas, el líder empresarial hizo un llamado decisivo para que las autoridades respeten las fechas de entrega pactadas, tras diferirse la apertura de tramos del 30 de septiembre al 15 de octubre.

"Queremos que la fecha que nos den sea real para contemplar tiempos y movimientos, porque esta fecha ha sido una cambiadera durante todo el año. Se reconoce que hoy se ve mucho más trabajo y más personal en la zona, pero solo pedimos una fecha definitiva para que los ciudadanos y las empresas podamos operar con normalidad".

En otro tema, Loya Poletti urgió al Gobierno Federal a transparentar la planeación de las siguientes etapas de construcción del Tren México-Querétaro, además de exigir certezas y el cumplimiento de los compromisos de entrega en la autopista México-Querétaro (57), donde los retrasos logísticos continúan mermando la operatividad de los negocios locales.

Señaló que hasta el momento el sector empresarial no ha sido convocado por las autoridades federales para coordinar las fases subsecuentes del proyecto ferroviario.

Recordó que la intermediación previa con el gremio permitió abrir espacios de comunicación durante la intervención en el bulevar Bernardo Quintana, por lo que solicitó replantear esa misma apertura institucional.

"Pedimos que en las siguientes etapas nos tomen en cuenta; simplemente necesitamos un comercio informado para que nuestros socios puedan prever temas de trabajo a distancia, relación con clientes y cadenas de proveeduría. Es una gran obra que va a beneficiar a Querétaro, pero pedimos información para que la economía se vea afectada lo menos posible".