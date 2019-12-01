Tras rendir homenaje a bomberos, Giulianna Bugarini anuncia avances en una reforma histórica para dignificar su labor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 14:12:16
Morelia, Michoacán, 22 de agosto de 2025.- El Congreso del Estado de Michoacán avanza en una reforma histórica a la Ley Estatal de Protección Civil, que por primera vez incorporará un capítulo dedicado exclusivamente a los cuerpos de bomberos. Este cambio legal busca fortalecer su respaldo jurídico, ampliar sus facultades y garantizar mejores condiciones para el desempeño de su labor.

En el marco de la conmemoración del Día del Bombero, realizada en el recinto legislativo, se rindió homenaje a mujeres y hombres que todos los días arriesgan su vida para proteger la de los demás. Durante el acto, se entregaron reconocimientos a elementos destacados y se refrendó el compromiso del Poder Legislativo de convertir los discursos en acciones que fortalezcan a estas corporaciones.

La presidenta del Congreso, Giulianna Bugarini Torres, destacó que esta iniciativa responde a la necesidad de reconocer el papel estratégico de los bomberos en la seguridad y protección civil del estado.

“Hoy no celebramos solo un día, celebramos una vocación que no descansa ni conoce horarios. Nuestro reconocimiento se traduce en hechos: con esta reforma buscamos brindarles mayor certeza jurídica y el respaldo institucional que tanto merecen”, afirmó Bugarini.

La legisladora recordó que este es solo el primer paso para dignificar su trabajo y que se requiere avanzar en presupuestos suficientes, infraestructura moderna, equipos homologados y capacitación constante, de modo que cada elemento pueda cumplir con su labor en condiciones seguras y efectivas.

El coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez Cisneros, reconoció el esfuerzo del Poder Legislativo y la importancia de fortalecer el trabajo interinstitucional:

“Este es un acto de justicia. Las y los bomberos merecen el respaldo institucional para contar con equipo adecuado, condiciones laborales dignas y capacitación permanente. La seguridad de nuestras comunidades depende de su preparación y del fortalecimiento de nuestras corporaciones”, expresó.

El Congreso del Estado reiteró que la protección civil debe entenderse como un derecho colectivo, y que los bomberos, por su papel estratégico, deben ser reconocidos no solo con gratitud, sino también con políticas públicas que fortalezcan su labor y garanticen su dignificación.

Con esta reforma y el compromiso de los tres poderes, la 76 Legislatura reafirma que la seguridad y protección de las familias michoacanas comienza por respaldar a quienes hacen de la valentía un oficio y de la solidaridad una forma de vida.

