Tras décadas en el olvido, Estados Unidos revive una base militar en plena escalada de tensión con Venezuela.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 20:58:29

Puerto Rico, a 18 de septiembre del 2025. - La ya retirada base naval de Roosevelt Roads, en Ceiba, Puerto Rico, cerró operaciones en 2004 luego de más de seis décadas de operaciones militares de Estados Unidos. Durante años se intentó transformarla en un polo de desarrollo turístico y residencial, pero ninguno de esos planes prosperó. Ahora, el enorme complejo militar volvió a recibir aviones de combate en medio de la escalada de tensión entre Washington y Caracas.

Varios aviones caza F-35 de EE.UU. aterrizaron la semana pasada en la pista del ahora llamado aeropuerto regional José Aponte de la Torre, que opera sobre la infraestructura de la antigua base.

La historia de Roosevelt Roads está marcada por idas y vueltas. Comisionada como base en 1943, se extiende sobre 3.500 hectáreas en la costa este de Puerto Rico, con carreteras internas, escuelas, hospitales y miles de viviendas para personal militar...

La base llegó a ser “una de las instalaciones navales más grandes del mundo”, según la Marina, que destaca sus más de 160 kilómetros de caminos interiores pavimentados.

Cuenta con una pista de más de 3 kilómetros de largo y un puerto de aguas profundas; la base tiene las condiciones para recibir a aviones y embarcaciones de gran envergadura.

Con el paso de las décadas, fue cayendo en desuso para los militares estadounidenses.

Su clausura en 2004 fue celebrada por sectores que rechazan la militarización de la isla, pero también fue lamentada por comunidades que se beneficiaban de la actividad económica que la base motorizaba.

El panorama pinta a un uso continuo mientras la administración Trump continúe, ya que la lucha entre las ideologías izquierdistas del presidente Maduro continúe. Mientras esa ideología arme y capacite a su población para una posible escalada, EUA y Trump tratarán de mostrar su músculo militar.