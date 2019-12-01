Tras aprobación de reforma a la Ley para la Atención de los Migrantes, Jaqueline Avilés remarca respaldo al sector

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 11:53:25
Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2025.– El Congreso del Estado aprobó la modificación al artículo 7 de la Ley para la Atención de los Migrantes y sus Familias, una iniciativa presentada por la diputada Jackie Aviles, Presidenta de la Comisión de Migración, en conjunto con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con el propósito de fortalecer los derechos de las y los michoacanos que regresan del extranjero.

La propuesta nace del compromiso con quienes, cruzaron la frontera en busca de una vida mejor y al regresar, enfrentan la falta de documentos, empleo, atención médica y oportunidades.

La reforma busca apoyar a las y los michoacanos que regresan del extranjero, permitiéndoles obtener gratuitamente documentos oficiales durante los primeros 90 días tras su retorno, además de crear una bolsa de empleo especial y garantizar acceso a salud, educación y apoyo psicológico.

También promueve la reunificación familiar y la inversión de migrantes en proyectos productivos para fortalecer sus comunidades.

Durante la aprobación del dictamen, la diputada Jackie Aviles destacó que “quien deja su tierra buscando un futuro, jamás deja de amar su origen”, y remarcó que con esta reforma se respaldan y protegen sus derechos.

Noventa Grados
