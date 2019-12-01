Trabajo conjunto impulsa recuperación en la Sierra queretana: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 10 de octubre del 2025.- A través de un video difundido en redes sociales, el gobernador, Mauricio Kuri González, reiteró el compromiso de su administración para continuar con la puntual atención a las y los habitantes de la Sierra Gorda, que resultaron afectados derivado de la contingencia que actualmente se vive en la región por la presencia de las fuertes lluvias registradas en días previos.

El mandatario estatal reconoció la disposición y el apoyo por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con quien dijo ha mantenido comunicación para dar a conocer las afectaciones, así como el trabajo coordinado que se está llevando a cabo en beneficio de las y los queretanos.

“Desde los primeros momentos, trabajamos de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno para atender la emergencia y brindar apoyo donde más se necesita. Agradezco infinitamente la llamada de hoy con la Presidenta a primera hora de la mañana para coordinar el trabajo conjunto. Ella tiene conocimiento puntual de las afectaciones en la Sierra queretana y, como siempre, agradezco su apoyo y disposición para atender estas contingencias y trabajar en equipo”, expresó.

En un mensaje, dirigido a las y los queretanos, Mauricio Kuri acentuó que ya ha estado en comunicación con personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para sumar esfuerzos y lograr la liberación de las diversas vialidades, esto tras las lluvias que alcanzaron 147 milímetros, cantidad que equivale al 15 por ciento del total que cae en la zona durante todo un año.

“Las carreteras federales 69 y estatal 180 ya se encuentran operando, aunque en algunos tramos con reducción de carril, para garantizar la seguridad de quienes transitan. La carretera 120 presenta un deslave que ya está siendo atendido para permitir nuevamente el paso. Les pedimos conducir con precaución y, si no es necesario, evitar circular por la zona”, detalló.

Kuri González comunicó que se tiene un registro preliminar de 147 viviendas afectadas en 121 comunidades, de las cuales 25 están en Jalpan; siete en Arroyo Seco; nueve en Landa de Matamoros; mientras que en Pinal de Amoles, la cifra es de 20; en Peñamiller, 10; y en San Joaquín, un total de 50, por lo cual ya se habilitaron diversos albergues en toda la zona serrana.

“En coordinación con los municipios, habilitamos siete albergues con alimentos, atención médica y espacios seguros. 45 personas ya han hecho uso de ellos. A todas las familias les reiteramos: no se arriesguen, los refugios están abiertos y listos para recibirles con cuidado y calidez. He instruido a mi gabinete para que, a partir de hoy, levantemos un censo casa por casa”, manifestó.

A este respecto, el mandatario estatal agregó que ante la disminución de las lluvias, comenzará a levantarse un censo casa por casa, para conocer las necesidades de la gente, para ello dijo, los titulares de las secretarías, de la Mujer, Cultura, Desarrollo Sustentable, Desarrollo Agropecuario, de Planeación y Participación Ciudadana; así como de USEBEQ y la coordinación de Atención Ciudadana, encabezarán estos esfuerzos en San Joaquín, Pinal de Amoles, Jalpan, Landa de Matamoros, Cadereyta, Arroyo Seco y Peñamiller, respectivamente.

“La magnitud de esta contingencia nos exige actuar con empatía, serenidad y unidad; hoy, más que nunca, debemos demostrar que ser queretanos es mantenernos firmes y solidarios ante la adversidad. Que nuestra generosidad sea más fuerte que el dolor, que ayudar y acompañar sea lo que hoy nos haga grandes. Les reitero: no están solos. Cuentan con todo mi respaldo y el de este gobierno. Con trabajo, empatía y unión, como siempre, saldremos adelante”, indicó.

Mauricio Kuri invitó a la ciudadanía a mantenerse informados por los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Añadió que está disponible el número especial de emergencias 442 101 5205, opción 1, además del 911, para reportar cualquier incidencia.

Del mismo modo, el Gobernador envió sus condolencias a la familia del pequeño que perdió la vida, luego de un deslave ocurrido en el municipio de Pinal de Amoles y reiteró su apoyo a la familia afectada. Por último, agradeció a las fuerzas armadas, a los cuerpos de emergencia, así como a cada persona que está ayudando a quienes más lo necesitan.