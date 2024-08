Trabajadores del PJF se manifiestan en Los Arcos contra la Reforma al Poder Judicial

Querétaro, Querétaro, 29 de agosto de 2024.- Alrededor de 100 trabajadores, magistrados y jueces de Querétaro realizaron este jueves una manifestación en las inmediaciones de avenida Los Arcos y Bernardo Quintana, en contra de la iniciativa de reforma al Poder Judicial propuesta por el Gobierno federal.

Al grito de “Si Juárez viviera el Congreso disolviera”, “México escucha, ésta es tu lucha”, “El juez imparcial es de carrera judicial”, “Poder Judicial al servicio nacional”, “De los tres poderes, éste no se vende”, “Sin Poder Judicial quién te va a amparar” y “Poder Judicial, contrapeso nacional”, los manifestantes realizaron una cadena humana en la plaza de Los Arcos para expresar su descontento con la propuesta de reforma.

Gerardo Martínez Carrillo, coordinador de magistrados de circuito del estado de Querétaro, señaló que a nivel nacional más de mil jueces y magistrados han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la Reforma Judicial, además de que se preparan medidas precautorias y juicios de amparo.

“La verdad es que tenemos que defendernos como sabemos nosotros, jurídicamente, nosotros no somos políticos, ustedes lo ven, estamos haciendo lo que se nos viene a la idea porque no somos políticos, no sabemos movernos políticamente. A la comisión se le solicitaron más de mil personas a nivel nacional; de Querétaro, de 33 titulares, como 20 lo solicitamos. Incluso hay quienes pretenden promover los amparos desde antes, contra el proceso legislativo”.

Indicó que el paro de labores, iniciado el pasado 21 de agosto, se mantendrá hasta que se dé marcha atrás a la reforma, además de que este viernes 30, en punto de las 19:00 horas, se llevará a cabo una representación de «La muerte de la justicia» en la Plaza de Armas.