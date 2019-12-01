Trabaja el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro en la planeacion presupuestaria para el 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 19:51:44

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de octubre de 2025.- El Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro se encuentra en proceso de planeación presupuestaria para el ejercicio 2026, con énfasis en fortalecer la infraestructura deportiva, consolidar programas de alto rendimiento y dar continuidad a iniciativas de salud mental para atletas, afirmó Iridia Salazar Blanco, directora de la institución deportiva.

Informó que actualmente se realizan reuniones con distintas áreas para definir la distribución de recursos. “Estamos afinando cómo se va a destinar el presupuesto del próximo año. A finales de mes tendremos cifras concretas”.

En 2025,recordó que el Instituto operó con un presupuesto de 350 millones de pesos, distribuido en un esquema de 70 por ciento para cultura física, incluyendo unidades deportivas y 30 por ciento para calidad deportiva, que abarca el alto rendimiento.

“Uno de los eventos destacados del año fue la Paraolimpiada, que está por concluir con resultados sobresalientes. Ya rompimos récord de medallas y aún falta la participación en atletismo. Ha sido una edición extraordinaria”.

Además, refirió que se han iniciado mejoras en espacios públicos como el parque de Los 2000, donde se rehabilitan baños que llevaban años en desuso. “Muchos se usaban como bodegas desde hace cinco o seis años. Era una petición constante de los usuarios y ya comenzamos con los trabajos”.

Entre los proyectos que se busca mantener en 2026, destacó, está el “Programa Mentalmente Fuertes”, el cual se enfoca en el bienestar emocional de atletas, entrenadores y familias. “Queremos seguir siendo el primer estado que se preocupa por la salud mental de los deportistas. Este programa aborda pilares fundamentales como la autoestima, la gestión emocional y el acompañamiento familiar”.

Salazar Blanco compartió su experiencia personal como atleta desde los cinco años, subrayando la importancia de separar el valor personal del rendimiento deportivo. “Muchos atletas crecen creyendo que su valor depende de ganar. Cuando pierden, se deprimen. Necesitamos romper ese ciclo y formar personas integrales”.

Adelantó que se mantendrá el Congreso del Deporte, con la participación de talento nacional e internacional, y confirmó la tradicional función de lucha libre programada para el 6 de enero.