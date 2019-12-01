Torres Piña impulsará crecimiento en personal en la Policía de Investigación de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre del 2025.- El Fiscal, Carlos Torres Piña, informó que la institución a su cargo busca fortalecer su capacidad operativa con el incremento de elementos de la Policía de Investigación; explicó que el objetivo es avanzar en la profesionalización y ampliación del cuerpo policial de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

En conferencia de prensa, el Fiscal detalló que, a partir de la convocatoria lanzada en el pasado mes de agosto, se seleccionaron a 100 personas para integrarse a la corporación, aunque por cuestiones presupuestales solo será posible contratar inicialmente a 70, quienes actualmente se encuentran en proceso de capacitación.

No obstante, precisó que con las economías generadas al interior de la FGE se buscará incorporar al total de aspirantes elegidos.

Detallo que la mesa de seguridad federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), emitió un oficio con los requerimientos de personal que deberán cumplirse antes del 2029. En ese sentido, mencionó que la meta es contar con mil 668 policías de investigación, aunque actualmente la Fiscalía ya dispone de 834, por lo que se contempla en la propuesta de presupuesto del próximo año la contratación de al menos 300 más, en espera de la aprobación del Congreso estatal.

Torres Piña subrayó la necesidad de aumentar también el número de Ministerios Públicos, ya que Michoacán cuenta con 641, mientras que el requerimiento federal es de mil 282.