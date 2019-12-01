Toño Carreño presentó su primer informe ciudadano

Morelia, Michoacán, 27 de septiembre 2025.- El diputado por Mobimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa, presentó su primer informe de labores legislativas. La salud y el bienestar de la niñez michoacana son ejes centrales de su trabajo.

En un informe distinto, en el que los invitados especiales fueron los ciudadanos, se destacó que a pocos meses de asumir su labor ha presentado iniciativas en materia de salud.

También acompañado por sus colegas diputados, entre ellos la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Grecia Aguilar Mercado, así como del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el legislador recordó que presentó una iniciativa para la atención integral para los niños con cáncer.

Frente a presidentes municipales, regidoras y regidores, también hizo mención de la iniciativa presentada para la atención a la salud mental, ahora que se ha convertido en un problema entre los ciudadanos y más después de la pandemia por Covid-19.

Tras recordar que fue el 21 de mayo que rindió protesta como diputado local, reconoció el liderazgo del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez y agregó que se pronunció a favor de proteger en el Código Penal los derechos humanos y legales de los trabajadores de los medios de comunicación.

Frente a autoridades estatales y municipales, empresarios, directivos de medios de comunicación, Toño Carreño mencionó la iniciativa presentada para la atención a la salud emocional, ya que de no hacerlo, se corre el riesgo de conducir a un deterioro del estado mental llevando a situaciones violentas y hasta delictivas.

Otra de las iniciativas presentadas, recordó, es en contra de toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Además, la visibilizar las enfermedades autoinmunes, de manera particular el lupus eritematoso sistémico.

La reforma constitucional para garantizar esquemas completos de vacunación en Michoacán, es otra de las propuestas que Toño Carreño presentó en tribuna, así como la obligación de contar con lactarios en todos los centros de trabajo del poder ejecutivo.

Hay que destacar que el diputado por Movimiento Ciudadano también se ha pronunciado a favor de los migrantes, en contra de la inseguridad que se vive en la entidad y por garantizar que las mujeres sean tomadas en cuenta para cualquier cargo que deba ser definido por el Legislativo, entre muchos otros temas que -calificó- “son de relevante importancia para la ciudadanía”.

Al calificarse como un diputado ciudadano, Toño Carreño destacó que fuera precisamente una ciudadana la que le respondiera el informe, se trata de Ruth Yolotli Manríquez López, mujer que busca a un ser querido y “que ha hecho de la esperanza un motor diario”, quien dijo que en representación de muchas familias que buscan justicia. "Quiero empezar reconociendo que su labor legislativa ha impulsado temas importantes... Eso cuenta diputado y es justo decirlo".

Aquí, dijo, están las familias que no bajan la voz, a diferencia de quienes por miedo lo hacen; "no buscamos enfrentarnos con nadie, sino que hablamos para recordar que la democracia y la justicia se construyen también desde el dolor de quienes buscan, lloran y esperan". Por ello, pidió poner en su agenda la seguridad, la atención a víctimas, la protección a las infancias, mayor respaldo a las mujeres y a los grupos vulnerables. Finalmente le agradeció “ser un diputado que sí legisla con los ciudadanos”.