Todo listo para los festejos por natalicio de Morelos: Alfonso Martínez

Todo listo para los festejos por natalicio de Morelos: Alfonso Martínez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 15:47:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 27 de septiembre de 2025.- El Presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó este sábado una reunión de evaluación y preparación de los festejos cívicos del 30 de septiembre y el baile popular gratuito, que se realizará el día 29 frente a Catedral.

De manera específica, se revisaron aspectos turísticos, de protocolo, servicios públicos, seguridad y protección civil. Es fundamental mantener en todo momento el orden y la coordinación con diferentes niveles de gobierno, instó el alcalde Alfonso Martínez, a los titulares y directivos de diferentes dependencias ahí reunidos.

Para el día 29 se instalarán filtros de seguridad en los accesos al evento. La avenida Madero cerrará la circulación en el tramo comprendido entre la calle Abasolo y Morelos, para la instalación del escenario que dará espacio a los artistas que se presentarán.

Para el día 30 habrá recorrido en Bando Solemne, Acto Cívico por el 260 aniversario del natalicio de don José Maria Morelos y Desfile Cívico Militar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operación Apatzingán: Detienen a dos y les aseguran armas en Parácuaro, Michoacán 
Seis hombres fueron arrestados en flagrancia por extorsión y lesiones en Ecatepec; fueron detenidos mientras golpeaban a su víctima por negarse a pagar extorsión
Cae peligrosa célula criminal en Zamora, Michoacán: aseguran arsenal, equipo táctico y vehículos tras intensa balacera 
Vuelca camión de pasajeros en la colonia Ejército de Oriente de la CDMX, dejando 5 personas heridas
Más información de la categoria
Cae peligrosa célula criminal en Zamora, Michoacán: aseguran arsenal, equipo táctico y vehículos tras intensa balacera 
Trump ordena despliegue de tropas en Portland, Oregon; autoriza uso de “fuerza total”
Zamora, Michoacán: Mantas, policías emboscados y un municipio en vilo: la crisis de seguridad que el gobierno local no ha contenido
Citricultores de Apatzingán exigen acción ante la creciente inseguridad:
Comentarios