Todo listo para el Segundo Simulacro Nacional 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 15:38:16

Morelia, Michoacán, 17 de septiembre de 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil convoca a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, con el propósito de fomentar la cultura de la autoprotección y fortalecer las capacidades de reacción de las brigadas internas en instituciones públicas y privadas.

De acuerdo con el ejercicio, la hipótesis central contempla un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En este marco, se evaluará la capacidad de respuesta de dependencias municipales, estatales y federales, así como de instituciones privadas en distintas regiones del estado.

El coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez Cisneros, explicó que en Morelia se instalarán escenarios estratégicos de evaluación, particularmente en la zona de Las Américas, comprendida entre Periférico Paseo de la República y Enrique Ramírez.

“Se trata de una de las áreas de mayor tránsito y actividad comercial, lo que nos permitirá poner a prueba los protocolos de evacuación, rescate y coordinación interinstitucional”, señaló.

Como parte del ejercicio en Morelia, se simulará el colapso subterráneo de una planta tratadora de agua en la zona de Las Américas, donde dos trabajadores resultan atrapados y requieren extracción y traslado a un hospital. Este escenario permitirá evaluar los tiempos de reacción y la coordinación de las unidades de emergencia en un evento de alta complejidad.

En este operativo participarán alrededor de 100 elementos, entre ellos Guardia Civil, Bomberos de Morelia, Cruz Roja, Centro Regulador de Urgencias Médicas, Rescate y Policía de Morelia, quienes se sumarán al despliegue de Protección Civil Estatal para fortalecer la atención y respuesta en este simulacro.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población, instituciones y empresas a participar de manera activa en este ejercicio, así como mantenerse informada a través de medios oficiales y recordar que ante cualquier emergencia real la línea 911 está disponible las 24 horas.