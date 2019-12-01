Todo listo para el Cuarto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán; destaca no endeudamiento y obras de modernización, aunque la inseguridad es el reto pendiente

Morelia, Michoacán, 28 de septiembre del 2025.- Todo se encuentra listo para que Alfredo Ramírez Bedolla rinda su Cuarto Informe de Gobierno al frente de Michoacán, evento que tendrá lugar en punto de las 11:00 horas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

En lo que será un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía michoacana, Ramírez Bedolla dará a conocer los avances que ha tenido el estado en materia de seguridad, educación, infraestructura, bienestar social y coyunturas a enfrentar, al ser el primer Gobierno morenista en la entidad.

Entre los logros de la Administración Bedolla, se dio el primer Ciclo Escolar completo sin interrupciones en muchos años, en un contexto donde los profesores se la pasaban fuera de las aulas.

Así mismo, se ha impulsado la modernización de vialidades como la ampliación de la Autopista Siglo XXI y está en marcha la construcción del teleférico, una nueva opción de movilidad en los municipios de Uruapan y Morelia.

Otro tema a destacar es el no endeudamiento que ha tenido Michoacán en los últimos años, luego de que el exgobernador Silvano Aureoles se encuentre prófugo de la justicia por peculado y otros cargos, en años que se desfalcó al estado.

Los retos del Gobierno Bedollista, como los de la mayoría de Morena, es la inseguridad, como una asignatura pendiente que no se ha logrado solucionar en los últimos años y que ha escalado a tal grado de desplazar a familias enteras de sus hogares, entre amenazas, extorsión y cobro de cuotas a trabajadores honrados que buscan sacar adelante a sus cosanguíneos.

