Todo el peso de la ley a conductora ebria que ocasionó muerte de 2 personas en Los Arcos: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 11 de agosto del 2025.- Tras lamentar el deceso de Martín, la segunda víctima en el accidente automovilístico que se registró en Calzada Los Arcos y Bernardo Quintana el 17 de julio, Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, confió en que las autoridades apliquen todo el peso de la ley a la conductora quien deberá llevar su proceso en prisión.

“Lo siento mucho con la familia, esto, desde mi punto de vista y la interpretación jurídica hará que sea muy difícil que esta señora pueda llevar su proceso en libertad y esperaría que así lo crea la Fiscalía”.

El domingo pasado, el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que desde su ingreso, Martín ingresó a terapia intensiva en donde fue atendido con personal multidisciplinario, sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud y debido a la gravedad de las múltiples lesiones, falleció.

Kuri González, señaló que todos los días recibe el reporte del estado que guarda la seguridad en la entidad y ayer hubo 77 personas remitidas a los juzgados cívicos, de los cuales 10 estaban tomando en vía pública o en circulación.

"Por eso es importante tener penas más duras para cuando vuelva a suceder un incidente como el que vivimos en Los Arcos hace unos días; el titular de la Secretaría de Gobierno estuvo al pendiente de la familia, mi más sentido pésame, es un hecho muy lamentable y espero que eso no se repita y si se repite tengan hasta sus últimas consecuencias y más con estas personas, que tengan todo el peso de la ley”.

El día del accidente, la conductora y presunta responsable, Paola Alejandra Rivera alias “Mufasa” conducía en estado de ebriedad, bajo los influjos de alguna sustancia tóxica y a exceso de velocidad sobre calzada de Los Arcos en dirección al Centro de la capital queretana, en donde Alejandra, primeramente, se pasó el semáforo que está en Bernardo Quintana con dirección a Paseo 5 de Febrero, y al llegar al cruce hacia Centro Sur impactó la camioneta de las ahora víctimas mortales, así como a otro auto.