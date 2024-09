Tlazazalca con tres millones de pesos en pérdidas al campo por inundaciones, estima alcalde

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre del 2024.- Carlos Joel Aguilar Enriquez, Presidente Municipal de Tlazazalca, estimó que las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias registradas en la entidad han dejado entre dos y tres millones de pesos en pérdidas económicas al campo, ocasionados por las inundaciones de fechas pasadas.

En entrevista con medios de comunicación, el alcalde informó que las inundaciones dejaron efectos negativos sobretodo en el campo, principalmente en los cultivos cercanos al río antes de llegar a la presa de Urepetiro, que producen fresa, maíz, entre otros productos, serían 80 las hectáreas afectadas.

Agregó que buscan apoyos con el gobierno del estado para los productores, sin embargo, la situación tendrá que seguir su curso por ahora.

Joel Aguilar comentó que el agua no dejó daños en casas, en esta ocasión algunas casas tuvieron nivel de 50 centímetros en viviendas, algunos adultos mayores con lesiones menores, por lo que no ha habido necesidad de aperturar un albergue; también quedaron daños a la escuela secundaria, aunque no ha habido ausencia en las aulas por ello.

"El puente que tenemos ahí ya no da la capacidad suficiente para transportar toda el agua que baja, Purépero está alto, de Purépero baja mucha agua, ahí se hace un cuello de botella, brincó el puente, dañó mucho la secundaria, la secundaria está muy cerca, le tumbó la malla perimetral, dañó mucho las instalaciones, dañó mucho a los que estan cerca".