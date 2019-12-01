Tijuana en la ONU: el modelo de Ismael Burgueño que pone a México en la mira global

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 19:01:45

Tijuana, Baja California, a 13 de abril de 2026.- En un escenario internacional clave para la gobernanza global, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, posicionó a México como referente de políticas públicas cercanas a la ciudadanía durante su participación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al presentar un modelo de gobierno que ya genera eco entre especialistas internacionales.

Ante el Comité de Expertos en Administración Pública, Burgueño expuso una estrategia basada en tres ejes fundamentales: cercanía ciudadana, evaluación constante y coordinación institucional. Este enfoque, afirmó, no solo redefine la gestión pública a nivel local, sino que coloca a Tijuana como un laboratorio de políticas efectivas alineadas con los desafíos globales.

“El gobierno debe construirse desde el territorio y con la gente”, sostuvo el edil, al subrayar que ninguna política pública puede ser verdaderamente eficaz sin integrar las necesidades reales de la población. Su planteamiento resonó en un foro donde se discuten las rutas hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El alcalde destacó además el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como un factor determinante para aterrizar proyectos en territorio y fortalecer a los municipios como el primer frente de atención ciudadana.

Coordinación, la clave en la frontera

En su intervención, Burgueño enfatizó que la complejidad de Tijuana —marcada por su dinámica fronteriza y migratoria— exige una coordinación permanente entre los distintos niveles de gobierno. Esta articulación, dijo, ha permitido avanzar con mayor eficacia en la atención de problemáticas locales, al tiempo que se contribuye al cumplimiento de compromisos internacionales.

El modelo presentado no pasó desapercibido. Especialistas como Andrise Bass destacaron que acercar el gobierno a la ciudadanía es esencial para lograr resultados sostenibles, mientras que Mauricio Rodas subrayó la relevancia de que los gobiernos locales mantengan alineación estratégica con las autoridades nacionales.

Un modelo con proyección global

La participación de Burgueño en la ONU no solo representó a México en un foro de alto nivel, sino que consolidó a Tijuana como un ejemplo emergente de gobernanza efectiva. El alcalde concluyó que estos espacios permiten intercambiar experiencias y fortalecer un modelo que apuesta por la participación ciudadana como motor del desarrollo.

Con este posicionamiento, Tijuana no solo exporta una visión de gobierno, sino que abre la puerta a que las políticas locales mexicanas influyan en la agenda global.