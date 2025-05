Tendrá que definir el PAN Querétaro a más tardar en el 2026 a la persona que competirá por la gubernatura del estado: Roberto Sosa

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de mayo de 2025.- En Querétaro, el Partido Acción Nacional (PAN) tendrá que definir a más tardar en 2026 a la persona candidata a la gubernatura del estado para que tenga tiempo de caminar, posicionarse y convencer a los queretanos, afirmó el diputado federal por ese instituto político, Roberto Sosa Pichardo.

Enfatizó que el perfil elegido debe ser un factor de unidad, contar con experiencia en el gobierno, resultados comprobables y, sobre todo, generar empatía con la ciudadanía.

“Hay grandes perfiles en Acción Nacional, con trabajo y experiencia, pero creo que ya deberían empezar, tanto los directivos como el comité estatal, a tomar decisiones, enfocar proyectos y definir hacia dónde y con quién vamos a encabezar el proyecto de la gubernatura, que es el proyecto grande que nos importa a todos”.

Tras presentar su oficina móvil, con la que recorrerá las calles del 4° distrito federal, aseguró que dentro de circulo de ese instituto político destaca Felifer Macías Olvera, Agustín Dorantes Lámbarri, Luis Nava Guerrero, Marco del Prete Tercero, Guadalupe Murguía Gutiérrez, Sonia Rocha Acosta y Lorena García Alcocer; además se descartó como un posible candidato.

“Hoy no es momento para mí de buscar una candidatura al gobierno del estado, y apoyaré a cualquiera que sea el perfil. Me encantaría ser gobernador, claro, ¿a quién no? Pero estoy enfocado en el tema de mi distrito y no en subirme a una candidatura”.

Ante la aparición de bardas con nombres de posibles aspirantes panistas en distintos puntos de la ciudad, el diputado federal señaló que cada perfil tendrá su propia estrategia de promoción. No obstante, enfatizó que la ciudadanía elegirá a sus representantes con base en los resultados de su trabajo, y no por la publicidad.

Subrayó la importancia de mantener la unidad dentro del partido y de construir una propuesta sólida que conecte con las necesidades reales de la población. Según Sosa, el PAN debe enfocarse en recuperar la confianza de los ciudadanos a través del trabajo cercano y la rendición de cuentas.

Anticipó que en 2027 habrá una elección difícil, con grandes retos, y señaló que quienes aspiren deberán enfrentar temas clave como la seguridad, los servicios públicos y garantizar la calidad de vida de las y los queretanos.