Teleférico de Uruapan, con avance del 92 %: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 08:34:28
Uruapan, Michoacán, 11 de octubre de 2025.- El teleférico de Uruapan avanza a paso firme con un progreso del 92.39 por ciento, que se ve reflejado en la obra civil y adecuación electromecánica de las seis estaciones que conforman este nuevo medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Un balance por estación, señaló, permitió conocer que, en cuanto a la instalación del sistema electromecánico, las seis estaciones del teleférico presentan un avance del 99 por ciento; mientras que el avance en obra civil presenta variaciones. 

En la estación 1, localizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), existe un avance del 99 por ciento en la instalación del sistema electromecánico, pero de 88.9 por ciento en obra civil. Mientras que en la estación 2, ubicada en el libramiento oriente, el sistema electromecánico registra un avance del 99.7 por ciento en el sistema electromecánico y del 50 por ciento en obra civil.

Sin embargo, subrayó que la obra civil avanza con celeridad para empalmar el registro de avance que presentan las seis estaciones del teleférico, por donde circularán 91 cabinas a lo largo de 8.4 kilómetros. 

“El teleférico de Uruapan está por concluirse y pronto transportará la manera en que se mueven las y los uruapenses”, finalizó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.

