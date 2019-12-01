Suspende clases Usebeq en nueve municipios de Querétaro por lluvias 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 9 de octubre de 2025.- Ante las fuertes lluvias, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), informó la suspensión de clases en nueve municipios de la entidad, como medida preventiva.

A través de un comunicado prensa, detallaron que escuelas de los municipios de San Joaquín, Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes y Tolimán suspenderán actividades desde la tarde de este jueves; mientras que los centros educativos de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Peñamiller suspendieron actividades desde hoy por la mañana, y se reanudarán el lunes, si las condiciones climatológicas lo permiten.

“Las escuelas de los municipios de San Joaquín, Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes y Tolimán, para el turno vespertino de este jueves 9 de octubre y los dos turnos del viernes 10 se agregan a la suspensión de clases, como medida preventiva ante la actualización del pronóstico meteorológico de la coordinación estatal de Protección Civil; recordar que la suspensión de las clases se mantiene en los planteles de los municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Peñamiller, a fin de salvaguardar la seguridad de las comunidades educativas tras las intensas lluvias”, dice el comunicado.

Detalla el comunicado, que se trabaja desde forma coordinada con todas las dependencias de seguridad y emergencias de los tres niveles de gobierno, así como con personal administrativo y padres de familia.