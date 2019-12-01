Supervisa Bedolla unidad de monitoreo a transporte público de Uruapan

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 12:06:41
Uruapan, Michoacán, a 09 de enero del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acudió a la unidad de monitoreo de las nuevas unidades de transporte público “Tata Lázaro” en la ciudad de Uruapan, entregadas el pasado 05 de diciembre.

El mandatario estatal supervisó las labores de monitoreo de seguridad de las unidades, pues cada una de ellas cuenta con vigilancia a través de cámaras que emiten señal de audio y video.

Entre las novedades de este sistema es que cuentan con una alarma de exceso de velocidad, la cual suena al rebasar los 60 kilómetros por hora, es decir, se le envía una alarma al centro y el monitor se comunica con el conductor para solicitarle que disminuya la velocidad.

Cabe señalar que también alerta si los operadores se salen de ruta.

Ramírez Bedolla apuntó que al menos 100 autobuses cuentan ya con esta clase de tecnología y equipamiento, entre el que se contempla el pago a través de la nueva Tarjeta Integrada de Movilidad (TIM).

Además de que las cámaras de videovigilancia están conectadas al C5i estatal, para informar de cualquier eventualidad y enviar unidades de auxilio. Asimismo, el sistema contabiliza el número de personas que subieron a la unidad durante el día, las veces que el conductor tomó el celular durante su turno, si fuma, entre otras incidencias.

Noventa Grados
