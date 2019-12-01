Supervisa Bedolla segunda fase de obras en Paseo de la Revolución, en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 18:08:14

Uruapan, Michoacán, 19 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó la segunda etapa de los trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico que se realizan en el Paseo Revolución, en el municipio de Uruapan, los cuales registran un avance del 65.74 por ciento.

La obra de modernización, de 800 metros de longitud, cuenta con una inversión estatal de 62 millones de pesos y se prevé que pueda estar concluida en su totalidad para el mes de octubre; en tanto, ya se abrió a la circulación un carril, desde la Pinera hasta las inmediaciones de la Pepsi, informó el mandatario.

Recordó que su compromiso es continuar con los trabajos hasta la salida a Lombardía, en próximas etapas, en cumplimiento con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado que prioriza a las personas sobre los vehículos.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, detalló que por esta vialidad, donde transitan diariamente alrededor de 12 mil automóviles, contará con mil 640 metros cuadrados de ciclovía, 779 metros de guía podotáctil, nueve cruces seguros y seis parabuses.

Acompañaron al gobernador el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez; el diputado local, Carlos Bautista Tafolla; la legisladora federal, Guadalupe Araceli Mendoza Arias; entre otras autoridades estatales y municipales, así como población benefi