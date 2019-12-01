Supervisa Bedolla avances de la modernización del Planetario de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 13:17:43
Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó las obras de modernización y rehabilitación del Planetario de Morelia, donde se invierten 167.7 millones de pesos de recursos estatales, las cuales registran un avance del 18 por ciento.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gladyz Butanda Macías, el mandatario recorrió los espacios que se adecuan para albergar las taquillas digitales, sala de proyección, museo interactivo, observatorio, auditorio, aulas interactivas y explanada, entre otros.  

La secretaria explicó al gobernador los trabajos terminados como la demolición en fachadas, aulas de idiomas, oficinas administrativas, auditorio, pasillo de servicio, casa de la tierra, entre otras áreas; el desmontaje de la sala de proyección, que mantendrá el domo original. Así como los que se encuentran en proceso. 

Ramírez Bedolla conoció las características que tendrá el museo interactivo; las diferentes salas, entre ellas, la de bienvenida, donde se colocará el histórico proyector astronómico Mark IV Carl Zeiss, que durante décadas deslumbró a miles de visitantes o la que llevará el nombre del astronauta de origen michoacano, José Hernández; así como el pasillo que albergará una colección de Legos.

El Planetario de Morelia contará con un sistema Digistar de máxima tecnología y vanguardia mundial, un telescopio astronómico profesional abierto al público para la divulgación científica, software y hardware de muy alto empeño, seis proyectores láser 4k RGB y dos sistemas: uno para planetario y películas de gran formato tipo IMAX.

