Suman esfuerzos sociedad y gobierno con iniciativa Queretanos al Grito de Paz

Querétaro, Querétaro, a 27 de noviembre de 2024.- Bajo la consigna “Queretanos al Grito de Paz”, se une la sociedad civil, los tres órdenes de gobierno, legisladores, partidos políticos, instituciones religiosas, universidades y sector privado, para sumar esfuerzos en favor de la paz, la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos.

Durante la presentación de la iniciativa, el gobernador, Mauricio Kuri González, advirtió que quien quiera vivir fuera de la ley no tiene espacio entre la sociedad queretana, y mediante esta línea de acción su administración, dijo, refrenda el contrato social de seguir viviendo en paz, en tranquilidad, con orden y dentro de la ley.

“Queretanos al Grito de Paz, es un himno de armonía. Un ejemplo de unión y de sensatez. Un canto de esperanza, Un coro colectivo de que aquí no nos escondemos. No tenemos temor. Defendamos lo que somos. La historia sabe que cuando las y los queretanos se unen, nada nos puede detener. Así, así es y así va a ser”, puntualizó.

Ante representantes de la sociedad, Kuri González informó que, como Gobierno del Estado, implementan 21 acciones inmediatas a través de las dependencias del Poder Ejecutivo estatal, mismas que están encaminadas a fomentar una cultura de paz, civismo, seguridad y convivencia armónica; con talleres de prevención de violencia familiar, prácticas de integración social, redes de colaboración, entre otras.

Al mismo tiempo, destacó que al esfuerzo de la sociedad se suman los tres órdenes de gobierno y junto con los municipios han implementado un programa de orden en la vida nocturna, de protección en las calles, recuperación de espacios públicos, de iluminación, bacheo, deporte y cultura.

“Seguiremos siendo una sociedad de bienvenida: pero sólo para aquellos que compartan nuestros valores: la educación, honrar a la familia, la fe, el trabajo, el empeño”, sentenció.

En su mensaje, hizo referencia a los hechos suscitados en días recientes en la capital del estado, los cuales, subrayó, llenaron a la sociedad queretana de dolor, pena, indignación y de rabia; a los que consideró como momentos excepcionales que no definen a las y los queretanos; reiteró que nunca lo encontrarán con los brazos cruzados y los invitó a reflexionar que, por cada evento de dolor, las y los queretanos viven cientos, miles de hechos de convivencia y solidaridad.

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Lorena Amaya Llano, afirmó que en Querétaro se ha construido con mucho esfuerzo y desde hace muchos años un lugar donde la paz y la tranquilidad son realidades comunes; por ello, ponderó esta suma de esfuerzos que los convoca a no permitir que a las infancias, juventudes y familias queretanas les sea arrebatado el derecho a vivir con tranquilidad y seguridad.

"La escucha abierta y el trabajo coordinado son un gran acierto en la defensa de la paz y la tranquilidad de las queretanas y los queretanos. Cuente con nuestra confianza para que nuestro Estado siga siendo un destino seguro para tantas familias de nuestro país. Por último, quisiera enfatizar con claridad que ninguna agresión, por más miedo y terror que pretenda causarnos, será más grande que la esperanza que nos mantiene de pie", enfatizó.

Recalcó que, como representante de la comunidad universitaria, han decidido eliminar las diferencias y condenar a quienes lucran con el dolor y la tragedia, de tal manera que eligieron la causa de luchar juntos por un Querétaro en donde nadie se atreva a socavar los principios que sustentan una convivencia pacífica y justa; en este contexto reconoció la firme convicción del Gobernador de enfrentar este desafío acompañado de las diferentes voces que componen a la sociedad.

"La Universidad Autónoma de Querétaro se debe a la gente y por ello haremos equipo con nuestras autoridades, con la iniciativa privada, con los distintos organismos autónomos y con toda persona que tenga como prioridad trabajar en la impostergable tarea de erradicar toda forma de violencia en nuestra sociedad. Tiempos como estos nos ponen a prueba, pero estoy convencida de que estaremos a la altura de las circunstancias, porque hoy hemos elegido poner en el centro el bienestar común", celebró.

En su intervención, el presidente de la CMIC, Óscar Hale Palacios, habló a nombre de las diferentes cámaras empresariales del estado, distinguió este día como simbólico para Querétaro porque genera, dijo, un parteaguas entre la relación del gobierno de los tres poderes con la ciudadanía, una vinculación nunca antes vista en favor del bienestar de la sociedad.

Al tomar la palabra en representación de las y los ciudadanos, Elías Maauad Jarfox, aplaudió que en Querétaro sociedad y gobierno se unan a fin de crear planes y estrategias que permitan tener una comunidad preparada que afronte los desafíos que se susciten en materia de seguridad y no tengan que salir corriendo. Conminó a las y los ciudadanos a no tener miedo, vivir en paz, cordialidad y respeto, como la sociedad fuerte, pujante y de trabajo que es.

“Pero si vienen no nos van a encontrar en Querétaro con nuestro gobierno y con nuestra fuerte sociedad, no nos van a encontrar con las manos abajo, ni nos van a hacer como nos han hecho o le han hecho a los demás estados de la república (…) no vamos a dejar que lleguen (…) todos vamos a cumplir, sociedad, vecinos, iglesias, instituciones, fuerzas de seguridad (…) y con la guía de buenos gobiernos como los que hemos tenido y seguimos teniendo y que nos quieren llevar a otro nivel, no nos van a agarrar con las manos abajo”, subrayó.