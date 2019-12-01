Suman esfuerzos SEDIF, Poder Judicial y Legislativo, a favor de NNA en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 9 de octubre del 2025.- A fin de crear sinergia y fortalecer la vinculación de acciones a favor de la infancia y adolescencia, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, sostuvo una reunión de trabajo con miembros del Poder Judicial, Fiscalía General de Querétaro, Registro Civil, Legislatura de la entidad y personal de Institución de Asistencia Privada, La Alegría de los Niños.

Car Herrera agradeció este acercamiento sobretodo con las y los jueces, magistradas, magistrados, diputadas, diputados, con el objetivo de mejorar y agilizar los procesos administrativos y judiciales en pérdidas de patria potestad que involucran a las niñas y niños en situación vulnerable que se encuentran albergados en los Centros de Asistencia Social.

“Desde que inició esta administración, en el DIF Estatal nos comprometimos con la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, porque ellos merecen tener el mejor Querétaro para vivir, y nuestra misión es garantizar la defensa de sus derechos y tener los mejores lineamientos jurídicos para atenderlos de manera oportuna y evitar la prolongada institucionalización por juicios de pérdida de patria potestad”, dijo.

En tanto el magistrado Presidente del Poder Judicial en el Estado, Braulio Guerra Urbiola, explicó la importancia de contribuir de manera más eficiente para que la justicia sea pronta y expedida, y para los niños, confesó, debe ser inmediata, porque la responsabilidad y sensibilidad es una tarea conjunta.

“Pensar en las niñas y niños es saber y comprender que no solamente hay normas y leyes que son un marco jurídico para nosotros, sabemos que también juzgar es sanar; el diálogo y la comunicación que pueda tener el Poder Judicial con el DIF Estatal y con instituciones como La Alegría de los Niños, también es una permanente sensibilización para que la justicia para la niñez queretana no sea una sala de espera, sino sea una luz de esperanza”, señaló.

Al tomar la palabra, la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Legislatura del Estado, la diputada María Leonor Mejía Barraza, refrendó su compromiso de seguir trabajando con una perspectiva de infancia y destacó que sumando voluntades es como se construyen soluciones en temas como primera infancia y crianza positiva.

“Nos comprometemos a realizar los procesos y poner el interés superior de la niñez en el centro de cada una de nuestras decisiones, y en la tarea de fortalecer el marco jurídico que permita agilizar los juicios de pérdida de patria potestad, promover la adopción responsable y garantizar entornos familiares mucho más seguros y amorosos”, enfatizó.

Estuvieron presentes el director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro; el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Manuel Hernández Rodríguez; el integrante del Consejo de La Alegría de los Niños, Eduardo Franco Álvarez; el representante legal de esta I.A.P., David Pederzini Villarreal; así como diputados y representantes del registro civil.