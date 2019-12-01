Sujetos armados sorprenden y ejecutan a joven en el patio de su casa en Partidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 20:40:45

Celaya, Guanajuato, a 21 de septiembre del 2025. - Sujetos desconocidos sorprendieron a un joven que se encontraba en el patio de su domicilio y lo asesinaron a balazos, en hechos ocurridos la tarde de este domingo en la comunidad de Partidas.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde, a escasos metros de la carretera federal que conduce a Salvatierra. Vecinos escucharon múltiples detonaciones y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al lugar y localizaron a la víctima gravemente herida. Minutos después, paramédicos confirmaron que el joven, de aproximadamente 25 años de edad, ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones de bala que recibió.

Agentes de Investigación Criminal, junto con peritos de la Fiscalía General del Estado, procesaron la escena, recabaron indicios balísticos y dieron inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

El cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque.