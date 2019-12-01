SSP reforzará operativos previo a la Noche de Muertos

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2025. - Ante la cercanía de los festejos de Noche de Muertos, la Secretaría de Seguridad Pública reforzará operativos en la región de Pátzcuaro-Erongarícuaro; se prevé destinar un total de mil elementos para labores de prevención.

Al respecto, Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad Pública Estatal, reconoció que en esa zona, integrantes de un grupo criminal han tenido presencia de manera intermitente en el área, pero dijo que existen garantías de traslados en dichas demarcaciones.

"Han tenido intermitencia en cuanto a la presencia de un grupo de la delincuencia organizada; recordarán que tuvimos un enfrentamiento ya con algunos abatidos, incluso con armas de uso exclusivo de la Secretaría de la Defensa, y bueno, pues se está atendiendo. Recuerden que la delincuencia organizada aprovecha luego esos espacios, esos vacíos en donde tenemos otros reforzamientos y hace esas incursiones", comentó el titular de la SSP.

Detalló que se emplearán equipos antidrones y drones para garantizar la seguridad durante las actividades del 1 y 2 de noviembre.

Entre los hechos más recientes en esta zona se encuentra la quema de vehículos por parte de civiles armados sobre la carretera Pátzcuaro-Erongarícuaro, ocurrida el pasado domingo.