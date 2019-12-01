Son pocas las BOI instaladas al interior de escuelas de Michoacán: Juan Carlos Oseguera

Son pocas las BOI instaladas al interior de escuelas de Michoacán: Juan Carlos Oseguera
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 13:16:10
Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- De las 64 Bases de Operaciones Interinstitucionales ubicadas en diversos puntos del estado, son mínimas las instaladas al interior de alguna institución educativa, señaló Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad Pública de Michoacán.

"Normalmente buscamos sitios que tengan las condiciones para ofrecerle a la tropa por lo menos los servicios básicos, que son el sanitario, el agua y la electricidad; entonces, son pocas ya las que quedan en esta situación, porque hay lugares en donde han sido muy generosos y ya nos han prestado otro tipo de instalaciones", comentó el funcionario estatal encargado de la seguridad en la entidad.

Indicó que existe una estrategia para cuidar la ubicación de las BOI, garantizando un fácil acceso y una reacción inmediata ante cualquier eventualidad.

Al 9 de septiembre pasado, en el municipio de Apatzingán, en 4 escuelas existían Bases de Operaciones Interinstitucionales, al interior o aledañas, información confirmada por Fanny Arreola Pichardo, edil de mencionada demarcación, una de ellas en la primaria de El Alcalde.

"Con BOI instaladas de manera alterna o dentro de las escuelas en algunos casos, pero con funcionamiento con normalidad, podríamos llamarlo así. En el caso particular de la escuela del Alcalde, donde el terreno tiene la disposición suficiente para poder ubicar a las BOI, pues se atiende de esta manera, y algunos grados se atienden en el centro de salud, que cuentan con una aula de medios", apuntó la presidenta municipal de Apatzingán.

Previo a esta confirmación, Gabriela Molina, secretaria de Educación de Michoacán, aseguraba que no existía ninguna base en escuelas, desconociendo sobre el tema.

Noventa Grados
